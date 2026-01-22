Agencias

Frederiksen avisa a Trump de que tiene "líneas rojas" para discutir sobre la seguridad en el Ártico

La jefa de gobierno danesa expresa su disposición a dialogar con Washington sobre defensa en la zona polar, pero deja claro que solo será posible si se respeta la autonomía nacional y se evitan posibles presiones o imposiciones

Guardar

En el marco de la cumbre extraordinaria del Consejo Europeo en Bruselas, la líder danesa, Mette Frederiksen, expresó su agradecimiento por el respaldo recibido tanto por Dinamarca como por Groenlandia desde diversas instancias europeas. Enfatizó que la unidad europea ha tenido consecuencias concretas para su país y la región, afirmando: “Cuando Europa no está dividida y los Veintisiete permanecen unidos, los resultados acaban por verse”, según detalló la cobertura de Europa Press. Sobre esa base, introdujo el tema principal del diálogo internacional, remarcando las condiciones con las que Dinamarca afrontaría nuevas discusiones de defensa con Estados Unidos, en especial en lo referente a la seguridad y defensa en la región ártica.

De acuerdo con Europa Press, Frederiksen reiteró que Dinamarca está abierta a negociar el acuerdo de defensa que mantiene desde 1951 con Washington, aunque subrayó la importancia de que cualquier entendimiento se desarrolle dentro de los márgenes definidos por la soberanía nacional y las reglas democráticas propias del país. “Hemos dicho desde el principio que una discusión sobre nuestro estatus como Estado soberano no se puede discutir, no se puede cambiar”, declaró la primera ministra a los medios en Bruselas. La mandataria recalcó que, a pesar de la disposición al trabajo conjunto en asuntos de seguridad del Ártico, existen límites infranqueables o “líneas rojas” que están directamente relacionadas con la autonomía nacional.

Durante su intervención, Frederiksen puso de manifiesto que las relaciones en materia de defensa entre Dinamarca y Estados Unidos cuentan con una larga historia de colaboración cercana, pero advirtió que solo podrán continuar en el futuro si predominan el respeto mutuo y la ausencia de cualquier tipo de presión. Insistió en que no admitirán amenazas durante las negociaciones: “Estamos dispuestos a trabajar junto con Estados Unidos sobre seguridad, pero tenemos nuestras líneas rojas, que también son nuestras reglas democráticas”, declaró según publicó Europa Press.

Al abordar el contexto de la Alianza Atlántica, Frederiksen solicitó una mayor implicación de la OTAN en la zona polar y sus alrededores, destacando la necesidad de fortalecer la presencia permanente de los aliados de la organización en el Ártico, incluyendo territorios próximos a Groenlandia. Esta petición busca incrementar la seguridad y la estabilidad en una región que en tiempos recientes ha incrementado su relevancia estratégica y geopolítica.

Por otro lado, la primera ministra valoró de forma positiva el acuerdo alcanzado previamente entre Estados Unidos y la OTAN, pero reiteró enfáticamente que cualquier revisión o renegociación del pacto bilateral de defensa fundado en 1951 deberá realizarse exclusivamente bajo el parámetro del respeto a la soberanía danesa. A este respecto, Europa Press puntualizó que Frederiksen dejó claro que los cambios unilaterales o las pretensiones de Washington que puedan poner en jaque la autodeterminación del país no encontrarán aceptación por parte de su gobierno.

En sus declaraciones, Mette Frederiksen también reconoció el trabajo conjunto que han mantenido durante años Dinamarca y Estados Unidos, aunque advirtió que la continuidad de esta cooperación solo será posible si ambas partes se enfocan en un diálogo basado en el respeto, eliminando cualquier margen para imposiciones. Además, solicitó a la OTAN mayor protagonismo en el Ártico, con el objetivo de asegurar la defensa de la región y la protección de los territorios árticos daneses frente a los desafíos geopolíticos emergentes.

Frederiksen concluyó sus declaraciones valorando la aportación de Europa no solo a Dinamarca, sino también a Groenlandia, e instó a continuar trabajando bajo el principio de la unidad para consolidar los intereses comunes y la seguridad en la zona polar, reportó Europa Press.

Temas Relacionados

ÁrticoMette FrederiksenDinamarcaEstados UnidosOTANGroenlandiaConsejo EuropeoBruselasSeguridadSoberaníaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El brasileño Casemiro dejará el Manchester United tras esta temporada

Después de una etapa marcada por éxitos como la Carabao Cup y la FA Cup, el emblemático mediocampista confirmó su salida del club inglés y dejó abierta la incógnita sobre cuál será su siguiente reto profesional

El brasileño Casemiro dejará el

Previa del ASVEL Villeurbanne - Barça

Sin margen para el error, el conjunto azulgrana, liderado por Xavi Pascual, encara una visita clave a la cancha francesa ante un rival en crisis que, pese a encadenar derrotas, mantiene opciones de dar la sorpresa ante su afición

Previa del ASVEL Villeurbanne -

El Ibex 35 sube un 1,3% y mira ya a recuperar los 17.700 tras desescalada del conflicto por Groenlandia

El índice español logró un avance destacado tras el alivio geopolítico por el giro diplomático de Washington, mientras los resultados empresariales mejoran y las principales bolsas europeas y el euro muestran signo positivo en una jornada de marcada recuperación bursátil

El Ibex 35 sube un

La presidenta cántabra dice "sí a Mercosur, pero no así": "El sector no puede depender de los caprichos de la CE"

La dirigente regional reclama nuevas condiciones antes de autorizar el pacto UE-Mercosur, exige más controles y garantías para los productores y critica la influencia de la Comisión Europea y el Gobierno central en las decisiones agrarias

La presidenta cántabra dice "sí

Sony amplía su gama de tocadiscos con nuevos modelos inalámbricos con diseño atemporal

Pensados para quienes buscan facilidad de uso o una experiencia sonora mejorada, los nuevos equipos permiten reproducir vinilos con calidad profesional, incluyen conectividad bluetooth avanzada y estarán disponibles desde 299 euros en la web oficial y comercios especializados

Sony amplía su gama de