Frederiksen avisa a Trump de que tiene "líneas rojas" para discutir sobre la seguridad en el Ártico

En el marco de la cumbre extraordinaria del Consejo Europeo en Bruselas, la líder danesa, Mette Frederiksen, expresó su agradecimiento por el respaldo recibido tanto por Dinamarca como por Groenlandia desde diversas instancias europeas. Enfatizó que la unidad europea ha tenido consecuencias concretas para su país y la región, afirmando: “Cuando Europa no está dividida y los Veintisiete permanecen unidos, los resultados acaban por verse”, según detalló la cobertura de Europa Press. Sobre esa base, introdujo el tema principal del diálogo internacional, remarcando las condiciones con las que Dinamarca afrontaría nuevas discusiones de defensa con Estados Unidos, en especial en lo referente a la seguridad y defensa en la región ártica.

De acuerdo con Europa Press, Frederiksen reiteró que Dinamarca está abierta a negociar el acuerdo de defensa que mantiene desde 1951 con Washington, aunque subrayó la importancia de que cualquier entendimiento se desarrolle dentro de los márgenes definidos por la soberanía nacional y las reglas democráticas propias del país. “Hemos dicho desde el principio que una discusión sobre nuestro estatus como Estado soberano no se puede discutir, no se puede cambiar”, declaró la primera ministra a los medios en Bruselas. La mandataria recalcó que, a pesar de la disposición al trabajo conjunto en asuntos de seguridad del Ártico, existen límites infranqueables o “líneas rojas” que están directamente relacionadas con la autonomía nacional.

Durante su intervención, Frederiksen puso de manifiesto que las relaciones en materia de defensa entre Dinamarca y Estados Unidos cuentan con una larga historia de colaboración cercana, pero advirtió que solo podrán continuar en el futuro si predominan el respeto mutuo y la ausencia de cualquier tipo de presión. Insistió en que no admitirán amenazas durante las negociaciones: “Estamos dispuestos a trabajar junto con Estados Unidos sobre seguridad, pero tenemos nuestras líneas rojas, que también son nuestras reglas democráticas”, declaró según publicó Europa Press.

Al abordar el contexto de la Alianza Atlántica, Frederiksen solicitó una mayor implicación de la OTAN en la zona polar y sus alrededores, destacando la necesidad de fortalecer la presencia permanente de los aliados de la organización en el Ártico, incluyendo territorios próximos a Groenlandia. Esta petición busca incrementar la seguridad y la estabilidad en una región que en tiempos recientes ha incrementado su relevancia estratégica y geopolítica.

Por otro lado, la primera ministra valoró de forma positiva el acuerdo alcanzado previamente entre Estados Unidos y la OTAN, pero reiteró enfáticamente que cualquier revisión o renegociación del pacto bilateral de defensa fundado en 1951 deberá realizarse exclusivamente bajo el parámetro del respeto a la soberanía danesa. A este respecto, Europa Press puntualizó que Frederiksen dejó claro que los cambios unilaterales o las pretensiones de Washington que puedan poner en jaque la autodeterminación del país no encontrarán aceptación por parte de su gobierno.

En sus declaraciones, Mette Frederiksen también reconoció el trabajo conjunto que han mantenido durante años Dinamarca y Estados Unidos, aunque advirtió que la continuidad de esta cooperación solo será posible si ambas partes se enfocan en un diálogo basado en el respeto, eliminando cualquier margen para imposiciones. Además, solicitó a la OTAN mayor protagonismo en el Ártico, con el objetivo de asegurar la defensa de la región y la protección de los territorios árticos daneses frente a los desafíos geopolíticos emergentes.

Frederiksen concluyó sus declaraciones valorando la aportación de Europa no solo a Dinamarca, sino también a Groenlandia, e instó a continuar trabajando bajo el principio de la unidad para consolidar los intereses comunes y la seguridad en la zona polar, reportó Europa Press.