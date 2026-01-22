Forense califica de homicidio la muerte de un detenido cubano en centro de ICE en Texas

Washington,21 ene (EFE).- Un informe forense difundido este miércoles determinó que la muerte de Geraldo Lunas Campos, un cubano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la instalación Camp East Montana, fue un homicidio, de acuerdo con medios estadounidenses.

La autopsia indicó que el cuerpo presentaba lesiones en el cuello, pecho y rodillas, compatibles con fuerza física, y que el fallecimiento se produjo por asfixia causada por compresión del torso y el cuello. Testigos señalaron que Lunas Campos estaba esposado mientras varios guardias lo sujetaban durante el incidente.

ICE afirmó que el detenido se encontraba en estado de angustia tras un intento de suicidio y que el personal intervino de inmediato para evitar que se quitara la vida.

La agencia aseguró que Lunas Campos se resistió mientras los agentes trataban de contenerlo, aunque activistas y familiares cuestionan las condiciones de restricción aplicadas en la instalación.

Este hecho se suma a la muerte de otros dos detenidos en Camp East Montana en las últimas semanas, lo que ha generado alarma entre legisladores y organizaciones de derechos humanos sobre la seguridad y el trato en el centro.

Las muertes recientes incluyen casos de atención médica insuficiente y presunto suicidio, según informes de ICE.

Grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Texas y congresistas demócratas han exigido investigaciones independientes y la revisión de las condiciones en el centro, mientras que ICE defiende que sus instalaciones proporcionan atención médica integral y entornos seguros para los detenidos. EFE