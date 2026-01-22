Expolicía vinculado a tiroteo en escuela de Texas en 2022 fue absuelto de todos los cargos

San Antonio (Texas), 8 ene (EFE).- Un jurado declaró este miércoles no culpable a Adrian Gonzales, exoficial de policía escolar de Uvalde, Texas, por su actuación durante el tiroteo en la escuela primaria Robb el 24 de mayo de 2022, en el que murieron 19 estudiantes y dos docentes.

Gonzales, que enfrentaba 29 cargos por poner en peligro a menores, fue beneficiado por el veredicto del jurado que se produjo tras aproximadamente una hora de deliberaciones.

La Fiscalía alegó que Gonzales no intervino cuando tuvo la oportunidad de detener al pistolero Salvador Ramos, a pesar de recibir información clave de una auxiliar de enseñanza, y que su inacción puso en riesgo a los 19 estudiantes fallecidos y a otros 10 sobrevivientes.

La defensa sostuvo que Gonzales actuó de acuerdo con la información disponible en ese momento, evacuando a los niños y recopilando datos importantes antes de entrar en la escuela.

Además, resaltó que otros oficiales llegaron simultáneamente y que la responsabilidad del operativo no recaía únicamente sobre Gonzales.

Este juicio marca la segunda vez en Estados Unidos que fiscales intentan responsabilizar penalmente a un agente por su respuesta a un tiroteo masivo. En 2023, un jurado de Florida absolvió al exalguacil Scot Peterson por su papel en el tiroteo de 2018 en la escuela Marjory Stoneman Douglas en Parkland.

Otros oficiales de Uvalde, como el exjefe Pete Arredondo, aún enfrentan cargos relacionados con los hechos.

La respuesta policial al tiroteo de Uvalde también generó una ola de críticas por parte de la sociedad civil. Un informe del Departamento de Justicia, publicado en 2024, calificó la actuación de los agentes como un "fracaso" y señaló "fallas sistémicas", así como falta de liderazgo y de acción decisiva. EFE