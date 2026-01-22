España espera que la OTAN controle la seguridad ártica tras el acuerdo sobre Groenlandia

Madrid, 22 ene (EFE).- El Gobierno español espera que el acuerdo sobre Groenlandia permita que sea la OTAN la encargada de reforzar la seguridad en el Ártico y que Estados Unidos no reclame la soberanía de la isla danesa.

En una entrevista en la televisión estatal TVE recogida por EFE, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, añadió este jueves que desconoce los detalles del principio de acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia.

El acuerdo, según Trump, será "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN" y conlleva la suspensión de la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos que desplegaron militares en la isla.

A la espera de conocer hoy el contenido exacto de este principio de acuerdo, el titular español de Exteriores incidió en que, si hay alguna necesidad de seguridad en el Ártico, debe ejercerla la OTAN y en que cualquier decisión al respecto debe ser tomada por el Consejo Atlántico.

En este sentido, subrayó que, para España, es "innegociable" el principio de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, y recalcó que los groenlandeses han dejado claro que quieren seguir siendo parte de Dinamarca y, por tanto, de un miembro de la Unión Europea.

Una opinión que comparten el resto de los países europeos "sin división" y con "total solidaridad con Dinamarca", según Albares. "Todos pensamos igual, tal vez la diferencia que puede haber es que unos lo decimos claramente y otros se mantienen en silencio, pero pensar, pensamos igual", subrayó.

Sobre la decisión de Trump de retirar la advertencia sobre aranceles, expresó su preocupación por que se utilicen estas tasas aduaneras como forma de negociar sobre la soberanía territorial de un país y, frente a eso, apostó por que Europa busque nuevos socios comerciales, como los países de Mercosur o la India, y por que la UE sea la garante de su propia seguridad.

Preguntado por si España participará en la Junta de Paz para Gaza impulsada por Trump, respondió que la decisión será anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin precisar cuándo.

Albares se limitó a explicar que en los últimos días estuvo hablando con los socios europeos para intentar fijar una posición común basada en los principios de la Carta de Naciones Unidas, que respete el Derecho internacional y que ayude a conseguir una paz justa y duradera.

Sí aseguró que él no participará en el acto de firma para constituir este órgano que Trump asegura haber creado por la falta de apoyo de Naciones Unida para resolver guerras. EFE