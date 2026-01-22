El presidente de Cuba traslada a Venezuela su intención de "continuar fortaleciendo" los lazos bilaterales

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, reiteró recientemente su condena a la acción militar estadounidense en Venezuela, así como su rechazo al arresto de Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Durante una llamada con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, Díaz-Canel subrayó que Cuba mantiene su intención de fortalecer las relaciones bilaterales a pesar de la actual presión internacional. De acuerdo con lo reportado por medios de prensa, el mandatario cubano trasladó personalmente su respaldo y solidaridad a las instituciones venezolanas tras los acontecimientos que tuvieron como punto de inflexión el ataque militar liderado por Estados Unidos a principios de mes, que dejó un saldo superior al centenar de fallecidos y derivó en la detención de Maduro.

Tal como publicó la fuente original, tras la captura de Maduro el 3 de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió de manera provisional la jefatura del Estado en Venezuela. Según detalló Díaz-Canel por medio de una publicación en redes sociales, la conversación mantenida con Rodríguez incluyó su “enérgica condena a la agresión militar de Estados Unidos y el secuestro del presidente constitucional”, y reafirmó la intención de La Habana de apoyar al gobierno bolivariano en este periodo de incertidumbre política. El medio también consignó que Díaz-Canel expresó a la mandataria interina su deseo de “continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación” entre ambas naciones.

La situación interna en Venezuela experimentó un giro notorio luego del ataque de Estados Unidos y la captura de Maduro. Según informó la prensa, la nueva administración interina encabezada por Rodríguez concretó acuerdos con el gobierno estadounidense para la venta de petróleo, lo que representa un viraje en la política energética venezolana tras años de sanciones. Además, el Ejecutivo provisional inició la liberación de personas privadas de libertad, medida que abarcó tanto a ciudadanos venezolanos como a extranjeros, dando así señales de posibles cambios en el abordaje de la crisis de derechos humanos.

Por otro lado, de acuerdo con medios internacionales, estas negociaciones y modificaciones dentro de Venezuela tuvieron repercusión directa en la relación energética entre Caracas y La Habana. Estados Unidos anunció la suspensión de los envíos de crudo venezolano a la isla, lo que supone un impacto significativo en el suministro energético cubano. Además, el presidente Donald Trump pidió públicamente a las autoridades cubanas que busquen un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”, en referencia al futuro político del gobierno de Díaz-Canel, ejerciendo presión diplomática para propiciar un cambio en la gestión insular.

Según dio cuenta la fuente original, Cuba ha enfrentado en los últimos años limitaciones económicas agravadas por la reducción de abastecimiento de petróleo procedente de Venezuela, situación que puede intensificarse tras las recientes disposiciones de Washington. A pesar de este escenario adverso, Díaz-Canel aseveró la voluntad oficial de su país de “continuar fortaleciendo” los históricos lazos de cooperación y hermandad con Venezuela, reivindicando el legado político compartido entre las dos naciones.

Díaz-Canel puso énfasis en mantener la alianza, pese a las señas de entendimiento entre la presidencia interina venezolana y el gobierno de Estados Unidos. Según detalló el líder cubano en su comunicación con Rodríguez divulgada por la prensa, La Habana permanece comprometida con el respaldo al “pueblo y el Gobierno bolivariano”, incidiendo en la vigencia de la solidaridad bilateral que, históricamente, ha caracterizado a las administraciones cubana y venezolana.

El contexto regional, según distintos reportes, se ha visto tensionado tras el despliegue de fuerzas extranjeras en territorio venezolano, los acuerdos energéticos entre la nueva administración de Caracas y Washington, y la redefinición de las alianzas tradicionales del continente. El mensaje de Díaz-Canel, divulgado en sus canales oficiales y reproducido por la prensa, marca la continuidad de una política exterior cubana orientada a la defensa de la soberanía venezolana y la denuncia de las acciones coercitivas emprendidas desde Washington contra aliados históricos de La Habana.