El Kremlin evita pronunciarse sobre el optimismo de EEUU de llegar pronto a un acuerdo sobre la guerra

Horas antes de que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reúna en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, señaló que el mandatario ruso da un alto valor a los esfuerzos de paz impulsados por Donald Trump y su equipo, aunque evitó entrar en detalles sobre el estado actual de las negociaciones. Según consignó el medio Europa Press, Peskov explicó que el Kremlin no haría comentarios hasta después del encuentro entre Putin y Witkoff.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, el gobierno de Estados Unidos expresó su optimismo respecto a las negociaciones, asegurando que las conversaciones han avanzado sustancialmente y se encuentran limitadas a un último asunto por resolver, sin detallar cuál. El propio Witkoff indicó antes de su desplazamiento a la capital rusa que las negociaciones están en “la etapa final”, y manifestó que mantiene una visión optimista respecto a la posibilidad de un acuerdo.

Donald Trump, presidente estadounidense, argumentó en el Foro Económico Mundial de Davos que la posibilidad de poner fin a la guerra en Ucrania está “razonablemente cerca”. Trump sostuvo que tanto el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, como su homólogo ruso, tienen la opción de sentarse juntos y cerrar un acuerdo para poner fin a las hostilidades, según reportó Europa Press. El líder estadounidense admitió complicaciones en el proceso debido a la profunda enemistad entre los dos dirigentes, lo que dificulta la consecución de un pacto.

Por su parte, Steve Witkoff detalló que los diálogos entre las partes “han quedado reducidos a un solo asunto”, y subrayó que si ambas partes están dispuestas a solucionarlo, se materializará la salida negociada al conflicto. Esta aseveración incrementa las expectativas en torno a la próxima reunión en Moscú, la séptima entre Witkoff y Putin, marco en el cual se intensifican los esfuerzos diplomáticos por parte de Washington.

El portavoz ruso, Dimitri Peskov, al ser interrogado por la prensa sobre el sentimiento de optimismo manifestado por Estados Unidos en relación a la proximidad de un acuerdo, optó por no hacer comentarios específicos y remarcó la importancia de esperar al desarrollo de la reunión con el enviado estadounidense. Sin revelar más información, Peskov manifestó que el Kremlin “celebra estos esfuerzos y su eficacia”, en relación a la labor de Trump y su administración, informó Europa Press.

En este contexto, la reticencia del Kremlin a pronunciarse sobre los avances en las negociaciones ocurre en una etapa considerada por ambas partes como delicada y decisiva, en un ambiente de expectativa internacional sobre el desenlace de las conversaciones. Según publicó Europa Press, la visita de Witkoff a Moscú y la valoración pública de Putin a los esfuerzos estadounidenses han generado atención mediática y política, ya que podrían contribuir a desbloquear el proceso de paz o, en su defecto, evidenciar las complicaciones existentes entre las partes enfrentadas.

El enfoque estadounidense, que destaca la reducción del diálogo a un aspecto puntual y la voluntad de ambas delegaciones como elementos clave para cerrar el acuerdo, ha sido reiterado tanto por Trump como por Witkoff en sus recientes declaraciones a la prensa. La continuidad de estos intercambios y declaraciones, junto a la cautela del Kremlin, mantiene la expectativa internacional en torno al resultado de los aludidos esfuerzos de negociación, detalló Europa Press.

La posibilidad de un acuerdo a corto plazo, señalada por los representantes de Estados Unidos, contrasta con la persistente prudencia de Rusia, que, a través de su portavoz, insiste en que cualquier pronunciamiento se realizará apenas se concrete el nuevo contacto directo entre Putin y el enviado estadounidense. La evolución de estas conversaciones, centradas en Ucrania, representa un foco central de la diplomacia internacional, según la última cobertura de Europa Press.