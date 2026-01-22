El español Pau Navarro, campeón en Challenger (21 años):"Puede haber sido mi último Dakar"

Víctor Martí y Ginés Muñoz

Barcelona (España), 22 ene (EFE).- El piloto español Pau Navarro (Llagostera, Girona, 2004), que acaba de proclamarse campeón del Dakar 2026 en la categoría Challenger, no sabe si podrá volver a participar en el rally raid saudí, por lo costoso que es poder afrontar un proyecto de esta magnitud y la falta de respaldo económico de los equipos a los pilotos jóvenes.

En una entrevista con EFE, Navarro explica sus impresiones sobre el Dakar, en el que, junto a su copiloto Jan Rosa, se impuso al saudí Yasir Seaidan y al francés Xavier Flick (Nasser Racing Team), que quedaron segundos, y al matrimonio argentino Nico Cavigliasso-Valen Pertegarini (Vertical Motorsport), terceros tras haber conquistado la edición de 2025.

Hace apenas tres años, FN Speed Team, el proyecto para correr el Dakar creado por su padre, Santi Navarro, era el que contaba con la mayor estructura entre los equipos privados españoles.

Ahora, FN Speed Team, con el que Pau Navarro debutó a los 18 años en el Dakar 2023 con un noveno puesto en la categoría SVV (utilitarios ligeros) ya es historia, porque su padre decidió disolverlo para invertir en una empresa de maquinaria.

"Conseguir recursos para correr el Dakar es algo muy complicado. Vimos que, este año, nos estaba siendo muy difícil encontrar ayudas y nos adelantamos a lo peor. Por eso hemos montado una empresa de alquiler de maquinaria para la construcción", explica Pau.

El piloto español dice que siempre ha sido consciente de que era un "privilegiado" por poder correr el Dakar y de que este podía ser el último. "Pero no salí con la presión de tener que hacer un buen resultado, sino de disfrutarlo al máximo desde el primer kilómetro", aclara.

Navarro insiste en que haber ganado no le garantiza ni mucho menos volver el año que viene. "Si no sale un buen proyecto, si no aparecen ayudas financieras, no podremos correr el siguiente", advierte.

El catalán tiene claro que el Dakar es terreno abonado a los pilotos más veteranos de las cuatro ruedas, y que "encontrar un buen coche es muy difícil, porque cuesta mucho dinero y las plazas, que son muy limitadas, las ocupa gente muy consolidada".

"Ahí están, por ejemplo, (Carlos) Sainz o Nani (Roma), que son muy mayores, pero sabes que con ellos no te vas a equivocar mucho. Para los equipos grandes, jugársela con otros pilotos puede ser complicado al principio", detalla.

Un hándicap que dice aceptar con naturalidad, -"sabemos que ahora toca picar piedra y que algún día tendrá que llegar", apunta- pero también con "algo de frustración".

"A veces, se te hace duro ver a pilotos que están ahí y que tú crees que puedes superar teniendo las herramientas adecuadas durante uno, dos o tres años, y que nadie te dé esas herramientas", lamenta.

La pasión de Pau por el Dakar le viene de niño, cuando seguía junto a su padre todos los resúmenes que emitían por televisión del rally raid más importante y prestigioso del mundo.

Y a los 16 años, se convirtió en el participante más joven como copiloto de un camión 4x4, porque aún no tenía la mayoría de edad para sacarse el carnet de conducir. Por eso, cuando tres años después, le llamó el equipo X-Raid para ofrecerle el volante de un Mini y competir en la categoría reina en 2024, no se lo podía creer.

"Era conducir el coche de mis sueños en el equipo de mi sueños", recuerda Navarro, que pasó a formar parte de una de las grandes marcas del Dakar, ganadora de media docena de títulos en los últimos veinte años y que ha tenido en su nómina a pilotos de la talla de Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz, Nani Roma, Cyril Depres o Nasser Al-Attiyah.

Pero todo terminó el segundo día, cuando un accidente le dejó fuera de la carrera: "Me rompí el escafoide y tener que volver a casa fue muy doloroso. En ese momento te sientes muy mal, no puedes caer más abajo. Pasas de estar cumpliendo tu sueño a estar completamente en la miseria".

Navarro no cree que la oportunidad le llegara demasiado pronto, aunque admite que fue "una apuesta arriesgada" que suponía "quemar varias etapas del golpe".

Con la oportunidad perdida en X-Raid y ya sin el paraguas del equipo de su padre, Pau Navarro regresó al Dakar al año siguiente con el equipo privado BBR y para correr en la categoría Challenger (prototipos ligeros), una decisión que no considera un paso atrás en su carrera, sino "una ruta diferente en el camino".

Eso sí, el gerundense reconoce que "al principio te duele un poco pasar a correr con un coche (el Taurus T3Max) que debes tratar con más cariño y no puedes empujarlo tanto" y que necesitó un período de adaptación.

Pero con BBR logró el podio en el Dakar 2025 (fue tercero) y el subcampeonato Mundial en el Rally Raid W2RC y la victoria en Dakar 2026, estos dos últimos ya con el barcelonés Jan Rosa como copiloto.

Y eso que Red Bull, su patrocinador principal en el proyecto que había empezado con BBR un año antes, dejó de apoyarlo a pocas semanas de empezar su última aventura.

Pau Navarro, de sólo 21 años, y su copiloto, Jan Rosa, de 24, forman uno de los binomios más jóvenes y prometedores del mundo de los rally raids. Un tándem muy bien avenido que ya sabe lo que es vencer en la prueba saudí, en el caso de Rosa por partida triple, pues ya ganó el Dakar Classic en 2024 y 2025.

"Durante todo este año en el Mundial, Jan y yo hemos demostrado nuestro nivel y lo que podemos hacer. Conseguimos ganar el rally de Marruecos y copiamos la fórmula del éxito en este Dakar: ir a nuestro ritmo sin perder tiempo con nuestros rivales, no preocuparnos por ganar etapas y apretar los días que teníamos fijados que se podía apretar", subraya Navarro. EFE

(foto) (vídeo)