El BCE y la JERS advierten que la geopolítica puede frenar el crecimiento en Europa

Fráncfort (Alemania), 22 ene (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) advirtió este jueves que "los impactos geopolíticos pueden amplificar la tensión financiera y frenar el crecimiento económico" de Europa.

El BCE y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) publicaron hoy un informe en el que alertan de que la fragmentación geoeconómica y el riesgo geopolítico se han vuelto fuentes importantes de incertidumbre macrofinanciera.

Esta incertidumbre puede afectar a la estabilidad financiera de Europa.

Por ello el informe incluye nuevos indicadores geopolíticos en el análisis de la estabilidad financiera.

El informe titulado "Riesgos para la estabilidad financiera de la fragmentación geoeconómica" examina cómo el aumento de los riesgos geopolíticos y de la incertidumbre pueden afectar a la estabilidad financiera en la zona del euro y en la Unión Europea (UE).

Los impactos geopolíticos y la incertidumbre política tienden a conducir a condiciones financieras más severas, a crear tensión en el mercado financiero, aumentar las primas de riesgo y reducir el crecimiento del crédito.

El informe dice que los riesgos geopolíticos y la incertidumbre política han aumentado mucho desde mediados de la década 2010, sobre todo en 2024 y 2025.

No obstante, la volatilidad en los mercados se han mantenido contenida o ha sido de corta duración.

Los riesgos geopolíticos suponen un riesgo a la baja significativo para la economía real porque algunos acontecimientos geopolíticos pueden alterar mucho la interconexión entre bonos, materias primas, acciones y tipos de cambio.

El impacto es mayor en los países con economías más abiertas y en aquellas que tienen un endeudamiento público más elevado.

Los bancos y otras empresas ajustan sus balances en respuesta a los impactos geopolíticos, reduciendo el préstamo, sobre todo las exposiciones transfronterizas.

De este modo, se reduce la exposición del sistema financiero a impactos externos pero también limita la diversificación internacional, según el informe. EFE