El barcelonista Fermín López entra en el club de los dobles dígitos de goles y asistencias

Barcelona (España), 22 ene (EFE).- Con el doblete conseguido en la trabajada victoria (2-4) frente al Slavia Praga en la Liga de Campeones, el mediapunta del Barcelona Fermín López ha entrado en el selecto club de los dobles dígitos de goles (10) y asistencias (10).

Sólo su compañero Lamine Yamal, con diez tantos y once pases de gol según los datos del club, ya ha alcanzado las dobles figuras contando todas las competiciones (Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones y Supercopa de España).

Tras un inicio de curso en el que estuvo tentado de cambiar de aires por una oferta mareante del Chelsea, el centrocampista de El Campillo (Huelva, suroeste de España) se ha erigido en uno de los líderes ofensivos del conjunto que entrena Hansi Flick.

En los 24 partidos que ha disputado hasta la fecha, el futbolista azulgrana ha brillado especialmente en la Liga de Campeones, donde suma cinco goles, dos asistencias y dos premios al mejor jugador del partido, anoche contra el Slavia y en la tercera jornada frente al Olympiacos (6-1). Contra el equipo griego también anotó un doblete.

En LaLiga, ha brillado con cuatro goles y las mismas asistencias. Destacan sus actuaciones ante el Valencia (6-0), al que marcó un doblete, y en el triunfo en el RCDE Stadium (0-2), clave con las dos asistencias de gol a Dani Olmo y Robert Lewandowski en los últimos compases del partido.

En la Supercopa de España, anotó una diana y firmó dos asistencias en la semifinal contra el Athletic Club (5-0), y fue autor del pase que acabó con el primer gol de Raphinha en la final que ganó su equipo al Real Madrid (2-3).

El inicio de 2026 del internacional español es prometedor, pues suma tres goles y seis asistencias en seis partidos. Su capacidad de llegada, verticalidad y puntería añaden más pólvora a un equipo que, pese a no contar esta temporada con un goleador destacado, goza de una amplia variedad de piezas ofensivas capaces de ver portería.

Y es que hasta trece jugadores azulgranas ya han marcado gol esta temporada. Ferran, ahora lesionado, es el máximo goleador con quince dianas. Le siguen de cerca Robert Lewandowski y Raphael Dias 'Raphinha', ambos con once, y los ya mencionados Lamine Yamal y Fermín, que suman diez.

Marcus Rashford, autor de ocho tantos, es el sexto en la lista de anotadores, mientras que Dani Olmo, autor de un golazo frente al Slava, ya suma seis.

El Barcelona afrontará un tramo exigente de la temporada sin Pedro González 'Pedri', que sufrió una lesión muscular frente al Slavia, pero con la mejor versión de Fermín López, que se postula para convertirse en un futbolista importante en los planes del seleccionador de España, Luis de la Fuente, con vistas al próximo Mundial.

El versátil mediapunta de El Campillo (Huelva) es, tras su compañero Ferran Torres y junto con Lamine Yamal, el internacional que más goles ha marcado esta temporada con su club entre los habituales de Luis de la Fuente. EFE