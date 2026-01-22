EEUU asegura que las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia "quedaron reducidas a un solo asunto"

La coyuntura de las negociaciones entre Ucrania y Rusia ha alcanzado una etapa que, según diplomáticos involucrados, se define por la existencia de un único asunto pendiente para lograr un entendimiento definitivo, mientras las tareas se concentran en la resolución de este obstáculo que bloquea la firma de un acuerdo. Según informó la agencia Europa Press, Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos, subrayó este jueves que los avances en la mesa de diálogo han permitido reducir las diferencias a una sola cuestión, y expresó optimismo tras contactos recientes con representantes ucranianos, en la antesala de su viaje a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Witkoff, al intervenir en un evento realizado en Davos y organizado por la conferencia Yalta European Strategy junto a la Fundación Victor Pinchuk, detalló que al inicio del proceso se detectaron interpretaciones distintas entre las partes, motivo por el que consideró necesario visitar la capital rusa con regularidad. Según afirmó en declaraciones recogidas por Europa Press, su presencia constante tenía como objetivo encaminar la última fase de las negociaciones y reforzar el contacto directo, lo que considera clave para facilitar el avance. El funcionario estadounidense manifestó confianza en la posibilidad de resolver el asunto pendiente, enfatizando que, a su parecer, ambas partes muestran disposición para concluir el diálogo con resultados concretos.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, Witkoff mantuvo un encuentro en Davos con la delegación negociadora de Ucrania, ocasión en la que elogió los esfuerzos realizados por ese equipo. Sostuvo que las rondas de diálogo ya han explorado varias opciones relacionadas con la diferencia central, y describió la circunstancia como "solucionable" en caso de que tanto Moscú como Kiev decidan resolverlo. Witkoff remarcó: “Si ambas partes quieren resolverlo, vamos a resolverlo. Ese es mi punto de vista”, insistiendo en que el contexto actual ofrece la oportunidad de cerrar la etapa bélica.

Durante su intervención, del mismo modo, Witkoff formuló observaciones respecto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a quien definió como una figura accesible y siempre dispuesta a dialogar sobre los puntos en disputa. Según Europa Press, Witkoff puntualizó que las conversaciones bilaterales ganan profundidad gracias a la apertura de Zelenski para destrabar los temas críticos con Moscú, recordando además que la invasión rusa a Ucrania comenzó en febrero de 2022 y que la prolongación del conflicto genera consecuencias de largo alcance para los ciudadanos ucranianos.

El enviado especial estadounidense también anticipó que, tras reunirse con Putin en Moscú, tanto él como Jared Kushner —yerno del expresidente Donald Trump— viajarán a Emiratos Árabes Unidos. En ese país serán creados grupos de trabajo dedicados a analizar aspectos militares así como propuestas para fomentar la prosperidad regional. Según reportó Europa Press, Witkoff calificó el tema de la prosperidad como un eje central para el futuro inmediato y destacó la importancia de avanzar en soluciones económicas sostenibles.

Europa Press recogió que Witkoff, durante sus intercambios del miércoles con representantes ucranianos, abordó preocupaciones relativas al desarrollo económico y financiero de Ucrania. Se debatió la importancia de mecanismos para impulsar los mercados de capitales y la generación de puestos de trabajo dentro del país. Witkoff afirmó: “El presidente (Trump) ha hablado de una zona libre de aranceles en Ucrania y eso sería un punto de inflexión”. Según el enviado estadounidense, tales medidas podrían constituir un estímulo significativo para la recuperación y el crecimiento, al considerar la resiliencia y el sacrificio del pueblo ucraniano tras casi dos años de hostilidades.

Según detalló Europa Press, Witkoff subrayó su motivación principal para viajar a Moscú: dialogar sobre el fin del conflicto y analizar iniciativas orientadas a la mejora de las condiciones de vida en Ucrania. Asimismo, enfatizó que tanto él como Kushner tienen la misión expresa de promover todas las gestiones posibles para avanzar hacia una solución negociada. Destacó la importancia de la determinación de los líderes implicados: “Eso es parte de por lo que voy a ir a Moscú, para discutir sobre cómo terminar con esto y cómo lograr algo mejor para el pueblo ucraniano”, puntualizó Witkoff.

En ese contexto, según puntualizó también Europa Press, Witkoff manifestó que el espíritu de los presidentes Trump y Zelenski podría constituir el elemento clave para sellar un acuerdo. Expresó confianza en que, al igual que Trump, Zelenski considera prioritario poner fin al conflicto de inmediato, recordando que sus tareas se orientan a materializar un entendimiento que restaure la seguridad y la estabilidad en la región.

Las declaraciones de Witkoff ilustran el momento actual de las negociaciones, marcado por la expectativa de avanzar hacia una paz sostenible, mientras se concentran las conversaciones en superar el escollo restante, cuyo contenido específico no ha sido divulgado por las partes ni por las fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press. Las próximas reuniones en Moscú y Emiratos Árabes Unidos apuntan tanto a la resolución del conflicto como a la reconstrucción institucional y económica de Ucrania, áreas consideradas prioritarias en la agenda estadounidense y europea, según exponen los portavoces oficiales.