Cuerpo apuesta por la implementación "inmediata" del acuerdo con Mercosur pese a la denuncia ante el TJUE

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha apostado por la implementación "inmediata" del acuerdo entre la UE y Mercosur, pese a que el Parlamento Europeo ha acordado denunciar el pacto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario.

"No es la primera vez que esto sucede y esto no quita que se pueda comenzar de manera inmediata con la implementación y para eso va a empujar España", ha asegurado el responsable económico del Gobierno en declaraciones a los medios de comunicación en Davos.

De hecho, Carlos Cuerpo ha explicado que esta misma situación se atraviesa ahora con el acuerdo con Canadá. "Es un acuerdo que no ha terminado su proceso de ratificación, pero ya se está implementando desde hace años", ha señalado.

Por ello, el Gobierno de España defenderá su posición para que la implementación sea inmediata. Según Cuerpo, hay análisis que señalan que por cada mes que se retrasa la implementación de este acuerdo, hay pérdidas en términos de PIB para la Unión Europea de más de 4.000 millones de euros. "No hay tiempo que perder", ha enfatizado.

Según Cuerpo, los beneficios de Mercosur van más allá de lo comercial porque suponen también el acceso a la diversificación, por ejemplo, de materias primas o de tierras raras que son cada vez más importantes para Europa y también para España.

"España, como vínculo entre la Unión Europea y los países de América Latina, se va a ver beneficiada por Mercosur y tenemos todos que ser capaces de transmitir este importante mensaje", ha remarcado el responsable económico del Gobierno.