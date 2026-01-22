Convocan movilizaciones este sábado en Andalucía "en solidaridad con Venezuela y contra la injerencia de Trump"

La Plataforma Andalucía por la Paz, contra el rearme y la guerra, ha convocado manifestaciones este próximo sábado, 24 de enero, "en solidaridad con Venezuela y contra la injerencia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en dicho país, que se celebrarán en todas las capitales andaluzas salvo Almería y Huelva, provincia esta última donde se ha desconvocado la que había prevista por el impacto causado por el accidente ferroviario registrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Óscar Reina ha dado detalles de estas movilizaciones en una atención a medios este jueves en Sevilla como portavoz de una plataforma conformada por más de 40 colectivos "de toda la izquierda social, alternativa, de bases", así como por "organizaciones sociales, sindicales, políticas", que quieren defender "una Andalucía de paz frente a las políticas belicistas de Donald Trump, de la OTAN, de sus gobiernos cómplices", ha añadido.

Ha subrayado que el objetivo es solidarse "desde Andalucía, como tierra de paz, con Venezuela", desde la premisa de que "lo que hoy le pasa a Venezuela le puede pasar mañana a cualquiera", y "lo estamos viendo con Groenlandia" ahora, porque, "a Donald Trump, no le importa absolutamente nada la democracia", según ha opinado el portavoz de la plataforma.

Según ha añadido Óscar Reina, al presidente estadounidense "lo único que le importa es el petróleo, enriquecerse a cualquier costa", y, frente a ello, desde dicha plataforma defienden "una Andalucía fuera de la OTAN, fuera de las bases militares", y a favor del "desmantelamiento de la economía de guerra", así como de "los servicios públicos y la paz".

Para la plataforma que convoca estas movilizaciones, "la humanidad corre un serio peligro" actualmente, en el que "nos estamos jugando absolutamente todo, el desmantelamiento del Estado de bienestar, la poca democracia que todavía tenemos", y "estamos en riesgo de perder los servicios públicos" porque los gastos que se destinen "para la guerra" o "para la muerte" podrían no ir a "escuelas y hospitales" públicos, según advierten.

ITINERARIO DE LAS MOVILIZACIONES

Las movilizaciones partirán a las 12,00 horas desde todas las capitales andaluzas salvo Cádiz, donde se ha convocado una concentración a las 11,00 horas en la Plaza del Palillero, y Córdoba, donde la manifestación convocada se ha programado para las 18,00 horas desde la Ronda de los Tejares esquina con Gran Capitán.

En Sevilla, la manifestación saldrá a las 12,00 horas desde la esquina de la avenida José Laguillo con la calle María Auxiliadora, mientras que en Málaga partirá desde la calle Alcazabilla; en Granada, desde la Subdelegación del Gobierno, ubicada en la Gran Vía; y en Jaén, desde la Plaza Jaén por la Paz.

Óscar Reina ha avisado de la plataforma va a seguir convocando manifestaciones "hasta que paremos esta economía de guerra que pone en peligro a la ciudadanía y a la democracia", desde la premisa de que "es el momento de poner sobre la mesa y de que sea realmente protagonista la economía de la vida, de los servicios públicos, de la defensa de la sanidad y la educación" públicas.