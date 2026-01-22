Comienza juicio por subversión a los organizadores de vigilias por Tiananmen en Hong Kong

Pekín, 22 ene (EFE).- Un tribunal de Hong Kong inició este jueves el juicio por incitación a la subversión contra los tres líderes de la ya disuelta Alianza en Apoyo a los Movimientos Demócráticos y Patrióticos de China, la organización que hasta hace unos años convocaba las vigilias en recuerdo de la masacre de Tiananmen de 1989.

Los activistas Lee Cheuk-yan, Chow Hang-tung y Albert Ho afrontan condenas de hasta diez años de cárcel previstas dentro de la controvertida Ley de Seguridad Nacional (LSN), la dura normativa impuesta por Pekín en 2020 en respuesta a las masivas y en ocasiones violentas protestas que sacudieron la excolonia un año antes.

Al inicio de la primera audiencia, Lee y Chow -esta última es abogada y se defiende a sí misma- se declararon inocentes del cargo que se les imputa, mientras Ho se declaró culpable.

Los tres fueron detenidos en septiembre de 2021 y llevan en la cárcel desde entonces, aunque Ho salió brevemente bajo fianza y regresó meses después a prisión tras supuestamente incumplir los términos de su libertad condicional.

Las vistas judiciales debían haber comenzado en mayo pero fueron pospuestas dos veces y se prolongarán 75 días.

En la primera jornada, el tribunal escuchó al fiscal Ned Lai exponer el caso de Albert Ho, quien en sus discursos durante décadas de vigilias por las víctimas de Tiananmen abogó repetidamente por el fin de la regla del partido único en China, lo que la Fiscalía considera una violación de la Constitución china y una incitación a subvertir el poder del Estado.

Las vigilias dejaron de celebrarse en 2020 con motivo de la pandemia de covid-19 y nunca se reanudaron al entrar en vigor ese mismo año la LSN.

Como todos los juicios relacionados con esa normativa, este proceso ha concitado atención mediática y de organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales como los de Francia, Suecia o Irlanda, que enviaron hoy a representantes consulares a seguir la audiencia inicial.

También se encontraban entre el público antiguos miembros y voluntarios de la Alianza, según el medio digital Hong Kong Free Press.

El juez que preside el tribunal, Alex Lee, es el mismo que estuvo al frente del reciente proceso contra el editor prodemocrático Jimmy Lai, quien en diciembre fue hallado culpable de delitos de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras y conspiración para publicar material sedicioso, y se encuentra a la espera de una sentencia que podría llegar a cadena perpetua.

"La persecución de activistas de Hong Kong por conmemorar la masacre de Tiananmen es un paso más en el uso de las leyes de seguridad nacional por parte de las autoridades para silenciar el disenso", consideró Amnistía Internacional en un comunicado remitido a EFE.

La subdirectora para Asia de la organización, Sarah Brooks, señaló que "no se trata de un caso de seguridad nacional, sino de reescribir la historia y castigar a quienes se niegan a olvidar a las víctimas de Tiananmen" y agregó que el principal delito de Chow y Lee "ha sido el de buscar verdad y justicia para los manifestantes asesinados por el Ejército chino y para sus familias".

Amnistía Internacional y otras organizaciones cifran en más de trescientos los detenidos desde 2020 en causas vinculadas a la LSN, entre activistas, periodistas, artistas y académicos, con frecuentes períodos de prisión preventiva prolongada y limitaciones a la libertad bajo fianza. EFE

(foto) (vídeo)