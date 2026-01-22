China anuncia el envío de dos osos panda a Munich en la antesala de visita oficial de Merz

Pekín, 22 ene (EFE).- China enviará al zoológico Hellabrunn de la ciudad alemana de Munich una pareja de osos panda gigantes tras la firma de un acuerdo de cooperación de diez años entre esa institución y la Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre (CWCA por sus siglas en inglés) del país asiático.

El anuncio del envío de los pandas se produce unas semanas antes de que el canciller alemán, Friedrich Merz, realice su primera visita oficial a China y puede entenderse como un gesto de buena voluntad de Pekín de cara a este viaje, dentro de la "diplomacia de los panda" que practica el gigante asiático desde hace medio siglo.

Durante la década que durará el convenio bilateral, China y Alemania "profundizarán en la cooperación sobre la conservación de los pandas, su reproducción, el control de enfermedades e intercambio de expertos", indicó el CWCA en un comunicado difundido el miércoles.

Antes de la asignación de los animales, procedentes de la base de investigación para la cría del panda gigante de Chengdu (Sichuan, centro), expertos chinos viajaron a Munich para inspeccionar las instalaciones y asesorar al zoológico en cuestiones técnicas como la construcción del pabellón en que vivirán los pandas, sus cuidados y la consecución de un suministro estable de su principal alimento, el bambú.

Estos osos no serán los primeros que llegan a Alemania, que alberga pandas desde 2017 en el zoo de Berlín, donde ese año llegó la pareja formada por la hembra Meng Meng y el macho Jiao Qing, que dos años después fueron padres de los oseznos gemelos Meng Xiang y Meng Yuan, los primeros ejemplares de esta especie nacidos en el país.

En 2024 Meng Meng y Jiao Qing volvieron a ampliar la familia, en esta ocasión con una pareja de hembras que recibieron los nombres de Meng Hao y Meng Tian.

Los osos panda se consideran en China "tesoro nacional", despiertan pasiones entre la población y su préstamo a otros países estipula que las crías que nazcan deben regresar al país asiático cuando cumplan entre dos y cuatro años, y los adultos una vez que alcanzan la vejez.

China inició la llamada "diplomacia de los pandas" a finales de los años 50, aunque no fue hasta 1972 cuando los primeros ejemplares fueron entregados a Estados Unidos tras una visita a Pekín del entonces presidente, Richard Nixon.

