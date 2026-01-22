Agencias

Asfura recibe su credencial como presidente constitucional electo de Honduras

Tegucigalpa, 21 ene (EFE).- El conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, recibió este miércoles la credencial que lo confirma como presidente constitucional electo de Honduras, tras su estrecha victoria en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura, quien durante su campaña electoral contó con el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el documento de manos de la titular del CNE, Ana Paola Hall, en una ceremonia privada sin acceso a la prensa.

En el mismo acto, el CNE también le entregó las credenciales a los designados presidenciales (vicepresidentes) electos María Antonieta Mejía, Carlos Flores y Diana Herrera.

Asfura agradeció a sus compatriotas por el respaldo brindado en los comicios generales, en los que los hondureños también eligieron 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El mandatario electo asumirá el poder el próximo 27 de enero y sucederá a Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador generales es su esposo y principal asesor, el expresidente Manuel Zelaya.

Asfura, quien fue alcalde de la capital de Honduras entre 2014 y 2022, se impuso en las urnas con el 40,27 % de los votos, en una de las contiendas más ajustadas en la historia reciente del país.

Superó a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, quien obtuvo el 39,53 % de los sufragios, mientras que la oficialista Rixi Moncada, de Libre, quedó en tercer lugar con el 19,19 %.

El martes, el organismo electoral entregó las credenciales a los 128 diputados que integrarán el Parlamento hondureño, pertenecientes a los partidos Nacional, Liberal, Libre, Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD) y Democracia Cristiana.

También recibieron su credencial los 20 nuevos diputados del Parlacen, con sus respectivos suplentes.

Además, recibieron su acreditación los alcaldes electos de los 298 municipios hondureños.

El Legislativo quedó conformado por 49 diputados del Partido Nacional, 41 del Liberal, 35 de Libre, dos del PINU-SD y uno de la Democracia Cristiana.

El Partido Nacional se impuso en 151 de las 298 alcaldías, seguido por el Liberal, que obtuvo 76, y Libre, con 69.

Los dos gobiernos locales restantes se repartieron entre el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD) y una candidatura independiente. EFE

