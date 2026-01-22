Agencias

Asaga Canarias pide respetar la voluntad del Parlamento Europeo y no activar la parte comercial del acuerdo UE-Mercosur

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias), en línea con su filial nacional, ha solicitado a la Comisión Europea (CE) y al Consejo respetar la voluntad expresada por el Parlamento Europeo, que ha solicitado un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad del acuerdo UE-Mercosur, y no activar de forma provisional la parte comercial del mismo mientras dure el proceso judicial.

Para Asaga Canarias aplicar provisionalmente el acuerdo, pese a la decisión del Parlamento Europeo, "supondría desvirtuar una resolución democrática" adoptada por una Cámara "claramente dividida", lo que además consideran que "evidencia la existencia de dudas jurídicas y políticas de fondo" sobre el acuerdo.

En este sentido, desde la organización agraria inciden, en un comunicado, que el pronunciamiento del Parlamento Europeo "no es simbólico y debe ser respetado" por el resto de instituciones comunitarias, ya que entiende que "forzar" la aplicación provisional del acuerdo mientras el TJUE analiza su legalidad "solo contribuiría a aumentar la desconfianza" del sector agrario y de los ciudadanos hacia la Unión Europea.

Asimismo desde Asaga Canarias se ha valorado la "movilización unitaria" del campo europeo en las últimas semanas, con concentraciones en Bruselas y Estrasburgo, logrando "situar el debate sobre Mercosur en el centro de la agenda política comunitaria". En este sentido, confía que el calendario de manifestaciones previstas para este año "refuerce el mensaje de rechazo" del sector agrario de las islas a este acuerdo en las condiciones actuales.

Por último, quiso mostrar su "preocupación" por las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, siendo las mismas "favorables" a una posible aplicación provisional del acuerdo, al considerar que "no atiende a las dudas jurídicas planteadas ni a las preocupaciones del sector agrario".

Asaga Canarias asegura que "no se trata de bloquear" el comercio, sino de "garantizar seguridad jurídica y respeto" institucional, al tiempo que reclama que sea el TJUE quien determine el futuro del acuerdo UE-Mercosur.

