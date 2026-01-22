Agencias

Aplazada la cumbre hispano-portuguesa por el homenaje de Estado a las víctimas del tren

Guardar

Madrid, 22 ene (EFE).- La próxima cumbre hispano-portuguesa, programada en Huelva (España) el próximo 29 de enero, ha quedado pospuesta para concentrar todos los esfuerzos en la organización del homenaje de Estado a las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido el domingo, previsto para el 31 de enero, informaron fuentes del Gobierno español.

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y el presidente de la región de Andalucía, Juan Manuel Moreno, acordaron este miércoles auspiciar juntos un homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria precisamente en la ciudad de Huelva, en cuya provincia residían al menos 23 de las 43 víctimas mortales del siniestro.

"Con el fin de acompañar a quienes han perdido a familiares y amigos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba, sur español), todos los esfuerzos se concentrarán en la organización del homenaje de Estado", indicaron desde el Ejecutivo.

De este modo, se ha decidido aplazar a una fecha aún sin determinar la cumbre hispano-portuguesa prevista para el 29 de enero -dos días antes del homenaje a las víctimas- en el monasterio de La Rábida, presidida por Sánchez y el primer ministro portugués, Luís Montenegro.

La última reunión bilateral entre España y Portugal fue el 23 de octubre de 2024 en la ciudad de Faro (Portugal), donde se firmaron once acuerdos sobre varias materias, que incluían la regulación de los caudales de los ríos de cauce compartido Tajo y Guadiana, y se acordó impulsar la alta velocidad ferroviaria, aunque no hubo un acuerdo definitivo respecto a las fechas y la prioridad de los tramos.

La agenda de la cumbre de este año incluye, entre otros asuntos, la interconexión eléctrica de la península Ibérica con Francia, tras el gran apagón del pasado abril en España y Portugal. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

ONU: Las inversiones dañinas son treinta veces mayores que las que protegen la naturaleza

Infobae

El Kremlin adelanta que las negociaciones entre Putin y Witkoff comenzarán esta noche

Infobae

Jalisco se prepara para recibir a los turistas del Mundial con más de 90.000 habitaciones y 12 nuevos hoteles

La entidad mexicana alista infraestructura turística récord y conectividad internacional, además de una amplia gama de atractivos culturales, para captar a millones de aficionados que arribarán durante la máxima justa futbolística, según autoridades locales y organizadores

Jalisco se prepara para recibir

Rutte dice que mantuvo una conversación "muy buena" con Trump sobre la seguridad del Ártico

Infobae

El gobernador Gavin Newsom advierte a los europeos que Trump los está "tomando por tontos"

Infobae