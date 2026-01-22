Aplazada la cumbre hispano-portuguesa por el homenaje de Estado a las víctimas del tren

Madrid, 22 ene (EFE).- La próxima cumbre hispano-portuguesa, programada en Huelva (España) el próximo 29 de enero, ha quedado pospuesta para concentrar todos los esfuerzos en la organización del homenaje de Estado a las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido el domingo, previsto para el 31 de enero, informaron fuentes del Gobierno español.

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y el presidente de la región de Andalucía, Juan Manuel Moreno, acordaron este miércoles auspiciar juntos un homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria precisamente en la ciudad de Huelva, en cuya provincia residían al menos 23 de las 43 víctimas mortales del siniestro.

"Con el fin de acompañar a quienes han perdido a familiares y amigos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba, sur español), todos los esfuerzos se concentrarán en la organización del homenaje de Estado", indicaron desde el Ejecutivo.

De este modo, se ha decidido aplazar a una fecha aún sin determinar la cumbre hispano-portuguesa prevista para el 29 de enero -dos días antes del homenaje a las víctimas- en el monasterio de La Rábida, presidida por Sánchez y el primer ministro portugués, Luís Montenegro.

La última reunión bilateral entre España y Portugal fue el 23 de octubre de 2024 en la ciudad de Faro (Portugal), donde se firmaron once acuerdos sobre varias materias, que incluían la regulación de los caudales de los ríos de cauce compartido Tajo y Guadiana, y se acordó impulsar la alta velocidad ferroviaria, aunque no hubo un acuerdo definitivo respecto a las fechas y la prioridad de los tramos.

La agenda de la cumbre de este año incluye, entre otros asuntos, la interconexión eléctrica de la península Ibérica con Francia, tras el gran apagón del pasado abril en España y Portugal. EFE