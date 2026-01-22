Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 22 ene (11.00 GMT)

Madrid, 22 ene (EFE).-

Davos (Suiza).-El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este jueves que el preacuerdo alcanzado la víspera sobre Groenlandia "es el camino adecuado" para superar la crisis provocada por el deseo anexionista del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre el territorio autónomo danés.

(vídeo)

Davos (Suiza).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este jueves en el Foro de Davos que "el régimen de los ayatolás está en una situación bastante frágil" y que "para el pueblo iraní, el futuro solo puede estar en un cambio de régimen".

(vídeo)

Adamuz (Córdoba).- La Guardia Civil investiga la pieza del eje de un tren encontrada cerca del lugar del accidente ferroviario de Adamuz del pasado domingo, cuando un Iryo que circulaba hacia Madrid procedente de Málaga descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba desde la capital en dirección a Huelva.

(foto)(vídeo)

Caracas.- El Gobierno venezolano ha liberado a Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González, según informó este jueves la esposa del propio Tudares en su perfil de X.

(vídeo)

Redacción Internacional.- El cantante español Julio Iglesias ha publicado en su perfil de Instagram varios mensajes que supuestamente ha recibido desde WhatsApp de las trabajadoras que le han denunciado por agresión sexual con los que parece querer demostrar su inocencia.

(foto)(vídeo)

París.- El francés Ugo Bienvenu, director de la película de animación nominada a los Globos de Oro 'Arco' (2025), que cuenta la historia de un niño llegado del futuro al año 2075 y que este viernes se estrena en España, cree que "gente como Elon Musk" usa la "mitología de la ciencia ficción para crear un imperio".

(foto)(vídeo)

Lisboa.- El ministro de Economía y Cohesión Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, afirmó en una entrevista con EFE que hay "mucho espacio" para atraer más visitantes procedentes de España, un impulso que esperan potenciar con los destinos del interior, el nuevo aeropuerto de Lisboa y la conexión ferroviaria con Madrid.

(foto)(vídeo)

Rangún (Birmania).- El presidente del Partido de Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP) de Birmania, Khin Yi, firmó este jueves un acuerdo de cooperación en Rangún con la presidenta del partido bielorruso Belaya Rus, Olga Chemodanova.

(foto)(vídeo)

Alicante (España).- La Policía Nacional ha liberado a un noruego secuestrado por la organización criminal sueca 'Dalen', que había pedido un rescate de 800.000 coronas noruegas y enviado vídeos a sus familiares donde era golpeado y amenazado con matarle si no pagaban, en una operación en la que han sido detenidos los cuatro supuestos autores en un aparcamiento de un centro comercial de Alicante.

(vídeo)

París.- La presentación de la española Camperlab protagoniza la tercera jornada de la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El piloto español Pau Navarro (Llagostera, Girona, 2004), que acaba de proclamarse campeón del Dakar 2026 en la categoría Challenger, no sabe si podrá volver a participar en el rally raid saudí, por lo costoso que es poder afrontar un proyecto de esta magnitud y la falta de respaldo económico de los equipos a los pilotos jóvenes.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.