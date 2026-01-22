Agencias

Alemania busca fortalecer su relación con Kenia, que considera un "socio clave" en África

Nairobi, 22 ene (EFE).- El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, se reunió con el presidente de Kenia, William Ruto, en el marco de una visita oficial dirigida a fortalecer las relaciones con el país africano, al que Berlín considera un "socio clave" en África.

"Nos comprometemos a fortalecer nuestra colaboración para ampliar las oportunidades para los ciudadanos de ambas naciones", afirmó Ruto la pasada noche en su cuenta de la red social X, tras recibir a Wadephul en la State House, la oficina del presidente en Nairobi.

"En cuanto al multilateralismo, compartimos una postura común sobre un orden global basado en normas y la necesidad de convertir a las Naciones Unidas en una organización idónea para su propósito, capaz de servir a los intereses de todas las naciones, especialmente las del sur global", explicó el mandatario, que cuenta con el apoyo de Alemania para "promover la paz y la estabilidad" en la región.

Ruto y Wadephul, cuyo país fue el primero en reconocer a la Kenia independiente en 1963, también abordaron las "enormes oportunidades" que ofrece la nación africana para invertir en "generación de energía, captación y almacenamiento de agua".

Por su parte, el jefe de la diplomacia germana subrayó en X que "Kenia es un socio clave para nosotros: política y económicamente, y como importante mediador para la estabilidad regional e internacional".

El viaje a Kenia forma parte de una gira africana de Wadephul que este jueves le llevará a la vecina Etiopía, donde también se espera que visite la sede de la Unión Africana en la capital, Adís Abeba. EFE

