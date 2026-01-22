Aerolíneas Argentinas venderá billetes más baratos desde Madrid y Roma para volar a Buenos Aires

La posibilidad de sumar vuelos internos hacia diversos destinos dentro de Argentina por un costo adicional que varía entre los 50 y 100 euros destaca entre las novedades anunciadas para quienes adquieran pasajes a Buenos Aires desde Madrid o Roma durante la temporada de promociones. De acuerdo con un comunicado difundido por Aerolíneas Argentinas en el marco de la Feria Internacional del Turismo (Fitur 2025), los viajeros europeos que aprovechen estas tarifas especiales podrán acceder no solo a la capital argentina, sino también a una red de 37 ciudades del interior del país con precios reducidos en los tramos adicionales.

Según informó Aerolíneas Argentinas, la compañía comercializará boletos con precios promocionales desde ambas ciudades europeas, Madrid y Roma, exclusivamente para quienes realicen su compra hasta el 25 de enero. Las tarifas para el trayecto Madrid–Buenos Aires partirán de los 1.020 euros, mientras que el tramo Roma–Buenos Aires contará con precios iniciales de 1.035 euros. Estas tarifas incluyen el valor final y contemplan el despacho de equipaje, detalló la empresa en el mismo comunicado presentado durante Fitur 2025.

El periodo de viaje habilitado para esta promoción comprende los meses de febrero a junio, tradicionalmente considerados de baja demanda turística, lo que busca incentivar el flujo de visitantes hacia la Argentina cuando habitualmente se registra una menor afluencia internacional. Además de la tarifa reducida, los interesados podrán añadir a su itinerario un vuelo interno hacia cualquiera de los 37 destinos domésticos a los que opera la aerolínea, con un costo adicional que dependerá de la ciudad elegida dentro del rango de 50 a 100 euros, detalló la empresa.

La política adoptada responde al objetivo institucional de Aerolíneas Argentinas de incrementar el turismo receptivo, es decir, fomentar la llegada de visitantes extranjeros al país y ampliar la conectividad entre Argentina y sus principales mercados de origen, principalmente en Europa. Según consignó el comunicado oficial, esta estrategia busca no solo consolidar el rol de Buenos Aires como la puerta de entrada internacional, sino también facilitar que los viajeros europeos, atraídos por estas ofertas, diseñen itinerarios personalizados para explorar distintas regiones del país.

El medio de transporte nacional destacó que la iniciativa permite a los viajeros recorrer tanto la capital argentina como otros puntos de interés en el interior, favoreciendo así la dispersión turística por toda la geografía argentina. La propuesta promocional fue presentada a la prensa y agentes turísticos en el marco de Fitur 2025, evento donde la conectividad aérea y la diversidad de la oferta nacional fueron temas centrales.

Integrando estos beneficios, Aerolíneas Argentinas señaló que su red cubre destinos turísticos destacados en diferentes zonas, desde áreas de influencia patagónica y cordillerana hasta nordeste y región litoral, de modo que los visitantes puedan aprovechar la facilidad y el costo reducido para sumar recorridos internos a sus estadías en Argentina.

La compañía también resaltó que la estructura tarifaria simplificada, con todas las tasas y el equipaje incluidos en el precio final, persigue brindar certidumbre al consumidor final, a la vez que fortalece la competitividad del país frente a otros destinos sudamericanos durante la temporada baja europea. Según publicó Aerolíneas Argentinas, la medida forma parte de un paquete de acciones orientadas a reposicionar a Argentina como destino predilecto en el radar de los viajeros internacionales tras la recuperación paulatina del sector turístico en la etapa pospandemia.

Durante Fitur 2025, representantes de la aerolínea subrayaron que esta acción promocional se encuentra alineada con los intereses del sector público y privado para potenciar la llegada de turistas extranjeros, aumentar la ocupación de los vuelos y diversificar la temporada turística en distintas regiones argentinas.

En el comunicado de Aerolíneas Argentinas se expresa que “con esta propuesta, Aerolíneas Argentinas invita a los viajeros europeos a armar su recorrido a medida, comenzando por Buenos Aires como principal puerta de entrada a Argentina y continuando hacia múltiples destinos que reflejan la diversidad y riqueza del país.” La empresa subrayó el compromiso de seguir incorporando políticas que faciliten el acceso aéreo y expandan las oportunidades de viaje para visitantes provenientes de Europa y de otros mercados.