3-0. Santa Fe somete al Junior y gana el primer título del año en Colombia

Bogotá, 21 ene (EFE).- El Independiente Santa Fe sometió este miércoles al Junior y lo venció 3-0 en el partido de vuelta de la Superliga de Colombia para ganar el primer título del año en el país, tras haber igualado 1-1 en el juego de ida la semana pasada.

Los goles fueron obra del centrocampista Ewil Murillo, del argentino Nahuel Bustos y del veterano artillero Hugo Rodallega, gran figura del partido, que llevó a celebrar a la multitud que llegó hasta el estadio El Campín de Bogotá para ver el partido de vuelta de la Superliga, que disputan los dos ganadores de la liga colombiana en 2025.

Los capitalinos sorprendieron pronto a su rival y abrieron el marcador al minuto 5 en una jugada en la que Murillo recuperó el balón en terreno rival para arrancar en un contragolpe letal.

El balón pasó por los pies de Rodallega y del centrocampista Yilmar Velásquez, que habilitó a Murillo para que sacara un remate que el uruguayo Mauro Silveira no pudo atajar.

El equipo local mantuvo el control del partido ante un rival que tuvo muchas dificultades para romper la defensa y que encontró poco a los atacantes Yimmi Chará, Joel Canchimbo y Guillermo Paiva.

Sin embargo, logró crear sus dos primeras oportunidades al minuto 26 con remates seguidos del lateral Yeison Suárez, en el área, y del volante Edwin Herrera, de larga distancia, que fueron despejados con solvencia por el portero Andrés Mosquera.

En este contexto, llegó el 2-0 al minuto 48 de la etapa inicial cuando Rodallega, en un tiro libre de costado, logró mandar el balón al fondo para la sorpresa de Silveira, que no pudo hacer mucho para evitar la celebración local.

Para el segundo tiempo, el técnico uruguayo Alfredo Arias envió a la cancha al veterano Luis Fernando Muriel y al extremo Cristian Barrios, con el objetivo de que el equipo creara más oportunidades y mantuviera vivas sus posibilidades de ganar el título.

Santa Fe aprovechó que su rival se volcó al ataque y consiguió anotar el 3-0 en una jugada en la que el extremo Omar Fernández cazó un rebote dejado por Silveira tras un cabezazo de Rodallega, pero el árbitro Jairo Mayorga, tras revisar el VAR, anuló el tanto por fuera de lugar.

Los capitalinos supieron controlar el partido y esta vez sí consiguieron el 3-0 definitivo al 95 en una gran jugada colectiva entre el creativo Alexis Zapata y el atacante argentino Bustos, el fichaje más sonado del equipo, sacó un remate que apagó definitivamente las ilusiones del Junior.

- Ficha técnica:

3. Santa Fe: Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Yilmar Velásquez (m.72, Alexis Zapata), Ewil Murillo (m.89, Jhojan Torres); Luis Palacios, Ómar Fernández (m.75, Edwin Mosquera) y Hugo Rodallega (m.89, Nahuel Bustos).

Entrenador: Pablo Repetto.

0. Junior: Junior: Mauro Silveira; Jhonier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos (m.46, Luis Fernando Muriel), Guillermo Celis (m.81, Fabián Ángel), Edwin Herrera (m.46, Cristian Barrios); Yimmi Chará, Joel Canchimbo (m.63, Bryan Castrillón) (m.71, Jannenson Sarmiento) y Guillermo Paiva.

Entrenador: Alfredo Arias.

Goles: 1-0, m.5: Ewil Murillo. 2-0, m.45+3: Hugo Rodallega. 3-0, m.90+5: Nahuel Bustos.

Árbitro: Jairo Mayorga. Amonestó a Daniel Torres, Jermein Peña, Edwin Herrera, Hugo Rodallega , Alexis Zapata, Guillermo Celis, Ewil Murillo, Guillermo Paiva y Andrés Mosquera.

Incidencias: partido de vuelta de la Superliga colombiana, disputado en el estadio El Campín de Bogotá.