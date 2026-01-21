Unión de Uniones celebra que el acuerdo UE-Mercosur vaya al Tribunal de Justicia de la UE

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha agradecido "el sentido del voto" del Parlamento Europeo, que ha acordado este miércoles denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mostrándose satisfecha del trabajo de seguimiento y presión realizado en Europa.

La organización considera que los europarlamentarios, a quienes afirma haberles trasladado "la realidad y el sentir de los agricultores y ganaderos europeos y españoles", le han dado la razón con su voto a Unión de Uniones, que denunciaba que este acuerdo no respetaba los procedimientos internos.

Por ello, ha calificado los resultados de las votaciones de una "pequeña victoria", destacando que "el pulso mantenido ha tenido sus frutos" y confiando en que este sea "el primer paso para poder frenar el acuerdo UE-Mercosur".

En este sentido, el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha subrayado que "la movilización funciona", y ha añadido que la presión de los productores ahora "es aún más importante", por lo que la organización mantendrá su calendario de manifestaciones y concentraciones, a la vez que permanecerá al tanto de los votos de los europarlamentarios, especialmente los españoles, ante el "ajustado" resultado de la votación.