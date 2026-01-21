Un fuerte temporal causa al menos ocho muertes en Túnez, Argelia y Libia

Argel/Túnez, 21 ene (EFE).- Las inundaciones por fuertes lluvias en Túnez y Argelia y las rachas de vientos en Libia causaron al menos ocho muertes y centenares de personas fueron evacuadas en los tres países mediterráneos, que este miércoles mantienen su alerta por el temporal que afecta a la región en los últimos días.

Hasta este mediodía, Argelia confirmó dos muertos, al igual que Libia, mientras que Túnez, el país más afectado por las lluvias, mantiene suspendidas las clases, y los movimientos restringidos en la mitad norte del país, tras la muerte de cuatro personas y cuatro pescadores desaparecidos.

El director regional de la Protección Civil, Mounir Riabi, que reveló que el país no conocía tales precipitaciones desde hace 50 años, garantizó la movilización de recursos materiales y humanos para socorrer y asistir a los ciudadanos, mientras que el presidente tunecino, Kais Said, se desplazó a las zonas afectadas.

En Argelia, los servicios de Protección Civil recuperaron la tarde de este martes un cuerpo sin vida de una niña de 13 años que fue arrastrado por el agua en la ciudad de Zebouja, provincia de Chlef (oeste), y trasladaron el cadáver a la morgue del hospital local.

Además, fue hallado el cadáver de un hombre de 60 años en la provincia de Ghelizane (oeste), zona afectada por las fuertes lluvias.

En Libia, una tormenta de arena y fuertes vientos, de más de 100 kilómetros hora, azotaron varias ciudades de la zona este y sur del país y causaron "la muerte de dos personas jóvenes" en la ciudad de Bengasi (este) -en cuyo aeropuerto fueron suspendidos los vuelos- tras la caída de dos muros en diferentes incidentes, informó la Media Luna Roja este miércoles a la agencia oficial de noticias (WAL).

Las autoridades del este del dividido país decidieron este miércoles prolongar dos días más la suspensión de trabajo y estudios en las zonas del este y sur, afectadas por las fluctuaciones meteorológicas.

El temporal ha causado también numerosos daños en carreteras, entradas de edificios bloqueados por inundaciones, caída de árboles y otros objetos metálicos.

La inestable situación meteorológica continuará aún los próximos días en regiones del Magreb, según los pronósticos oficiales. EFE