Un estadounidense de 57 años muere tiroteado en un intento de atraco en Salvador (Brasil)

São Paulo, 21 ene (EFE).- Un ciudadano estadounidense de 57 años fue asesinado a tiros en un intento de atraco perpetrado por dos sospechosos en la turística ciudad de Salvador, en el estado brasileño de Bahía, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El suceso tuvo lugar la noche del martes en un barrio central de Salvador, señaló la Policía Civil de Bahía en una nota.

La investigación preliminar apunta a que dos sospechosos en una motocicleta intentaron robar a la víctima, identificada como Abissa Kobenan Nkettia, de 57 años, en mitad de una avenida.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, divulgadas por medios locales, recogieron el momento en el que los dos asaltantes forcejean con Kobenan Nkettia, que acaba en el suelo tiroteado en el pecho.

Acto seguido, la pareja de sospechosos se vuelve a subir a la moto y huye del lugar ante la mirada de algunos testigos.

El Departamento de Homicidios de la Policía Civil de Bahía ha abierto una investigación para identificar a los autores del crimen. Hasta el momento nadie ha sido detenido.

Se desconoce si la víctima, natural del estado de Iowa, según medios locales, estaba de vacaciones o residía en la ciudad de Salvador, una de las más turísticas del país, o en otra zona del país suramericano. EFE