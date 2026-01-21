Agencias

Ucrania neutraliza 84 de los 97 drones lanzados por Rusia contra su territorio

Guardar

Odesa (Ucrania), 21 ene (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas han neutralizado 84 de los 97 drones de diversos tipos lanzados por el Ejército ruso desde la pasada tarde contra territorio bajo control de Kiev, según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana de este miércoles.

Otros 13 drones impactaron en once localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea.

Varios drones rusos seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano en el momento en que se emitió el parte.

Rusia lanzó también en las últimas horas contra Ucrania un misil balístico Iskander-M que no pudo ser interceptado.

Las autoridades ucranianas han informado de daños en varias viviendas de la ciudad de Krivi Rig -en la región de Dnipropetrovsk del centro-este del país- a consecuencia de la caída de un misil ruso. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Steam matiza en qué casos los desarrolladores deben revelar si se ha usado IA en sus videojuegos

Valve ha actualizado los requisitos que deben cumplir los estudios para declarar el uso de inteligencia artificial en sus títulos y materiales promocionales, excluyendo la obligación cuando solo se utilizan asistentes, pero exigiendo notificación en caso de generación de contenido

Steam matiza en qué casos

¿Qué es la 'secta Moon' y por qué se asocia con el asesinato del exlíder nipón Shinzo Abe?

Infobae

Obispos españoles expresan sus "condolencias" y se unen al "dolor" de los afectados en Adamuz (Córdoba)

La tragedia en la localidad andaluza deja decenas de víctimas tras el descarrilamiento de dos trenes, mientras líderes eclesiásticos llaman a la oración y ofrecen apoyo espiritual y material a comunidades y familiares afectados por el desastre

Obispos españoles expresan sus "condolencias"

Erdogan destaca a Trump la importancia de la unidad en Siria

Infobae

FT: La disputa de Trump sobre Groenlandia descarrila un acuerdo para Ucrania

Infobae