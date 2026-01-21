Agencias

Trump retoma de nuevo su viaje al Foro de Davos tras retrasarlo por una avería en avión

Redacción Internacional, 21 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reanudado su viaje al Foro de Davos, en Suiza, después de que el avión en el que viajaba, el Air Force One, sufriera una avería y se viera obligado a volver a tierra.

Un "problema eléctrico menor" obligó al Air Force One a dar la vuelta y regresar a Maryland algo menos de una hora después del despegue el martes por la noche, cuando se dirigía a Davos, según informaron funcionarios de la Casa Blanca.

El presidente estadounidense partió de nuevo hacia Suiza en un nuevo avión aproximadamente una hora después, informaron medios locales.

De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la tripulación del Air Force One detectó el problema menor cuando apenas llevaban 45 minutos de vuelo por lo que volvió a la Base Conjunta Andrews, en Washington.

En la base, el mandatario cambió de avión para retomar su trayectoria rumbo a Suiza, donde se espera que mañana intervenga en el Foro de Davos, aunque se prevé un retraso en su llegada.

De acuerdo con los periodistas abordo del avión, las luces de su cabina se apagaron brevemente después del despegue pero no se ofreció ninguna explicación.

Está previsto que su intervención de este miércoles en Davos se centre en asuntos económicos internos, como el coste de la vida o el acceso a la vivienda, ante las críticas de parte de su electorado por haber priorizado durante su primer año la agenda internacional, con conflictos como los de Gaza o Ucrania.

Antes de abordar el avión, Trump dijo brevemente a la prensa que "este será un viaje muy interesante, no sé qué pueda pasar". EFE

