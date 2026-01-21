Trump reconoce "algunos errores" del Servicio de Control de Inmigración pero alega que "puede pasar"

Durante la comparecencia en la que se abordaron los decesos ocurridos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el presidente Donald Trump hizo referencia directa al caso de Renee Good, ciudadana estadounidense fallecida tras recibir un disparo de un agente federal en Minneapolis. Trump manifestó que se sintió "horrible" al conocer la noticia y puntualizó que, según datos recabados por la cadena NBC, el padre de Good era seguidor suyo. Afirmó que la situación constituía una tragedia y añadió que la propia agencia ICE respaldaba semejante valoración. No obstante, el mandatario recordó declaraciones previas en las que sostuvo haber revisado un video del incidente, en el que, según su descripción, Good se mostró de manera "muy agresiva," entorpeció la labor de los agentes y posteriormente embistió de modo "violento, deliberado y cruel" contra un agente, quien habría actuado "en defensa propia", postura compartida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Según informó NBC, Trump reconoció formalmente que ICE ha incurrido en "algunos errores" durante sus recientes operativos, subrayando que tales sucesos pueden producirse debido a la complejidad de las tareas que enfrentan los agentes federales. El mandatario repasó que estas acciones han derivado en varios heridos y una persona fallecida por disparos, así como seis muertes registradas en centros de detención de la agencia en lo que va de año. Trump se refirió a la agencia afirmando: "El ICE está tratando con gente dura", y remarcó: "A veces van a cometer errores." Expresó que situaciones así "pueden suceder" y que "se sienten terriblemente mal" cuando ocurren.

Tal como publicó NBC, la gestión del ICE cuenta con escrutinio constante de organizaciones civiles, figuras políticas de la oposición y ONG, quienes intensificaron las críticas tras el fallecimiento de Good y las heridas de dos ciudadanos venezolanos en Portland dos días después de ese tiroteo. Los señalamientos contra la agencia no se limitan a incidentes armados; abarcan también las muertes dentro de las propias instalaciones del ICE, que suman seis en 2026, tras los 32 decesos registrados en el transcurso de 2025, detalló la misma cadena.

El contexto de los incidentes involucra los operativos que la agencia federal ha desplegado en distintas ciudades de Estados Unidos desde inicios de 2025, en los cuales, según ha consignado NBC, varios eventos críticos suscitaron demandas de transparencia y revisión a la actuación de los agentes federales. Estas demandas provienen tanto de la sociedad civil como de miembros del Congreso y de ONG dedicadas a la protección de los derechos humanos y la atención de migrantes.

Respecto a la muerte de Renee Good, la versión defendida por el presidente coincide con las declaraciones oficiales ofrecidas por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien afirmó públicamente que el disparo efectuado por el agente se debió a que la víctima habría atentado contra su integridad. Mientras tanto, en los días posteriores al incidente, la atención mediática y la presión social derivaron también en respuestas de portavoces de ICE y solicitudes de investigación independiente, precisó el reporte de NBC.

El aumento de fallecimientos en los centros de detención dependientes de ICE fue otro de los ejes abordados durante la intervención de Trump, quien reconoció la preocupación derivada de estos datos. Según la información difundida por NBC, seis personas han muerto bajo custodia en lo que va de 2026, una cifra que se suma a los 32 casos documentados en el año anterior. Este dato ha sido objeto de análisis crítico por parte de organizaciones civiles, que reclaman mejoras en los protocolos y una mayor supervisión en las condiciones de reclusión.

Los incidentes en Portland, en los cuales dos ciudadanos venezolanos resultaron gravemente heridos por armas de fuego durante un operativo migratorio, reforzaron la presión sobre el gobierno para revisar los procedimientos del ICE y evaluar el alcance del uso de la fuerza en estos despliegues. Según la cobertura de NBC, estos episodios llevaron a representantes de la oposición a reclamar información detallada sobre los protocolos aplicados y la proporcionalidad en la respuesta de los agentes.

Mientras la Casa Blanca y el presidente insistieron, de acuerdo con NBC, en la necesidad de apoyar a los agentes debido a los desafíos que enfrentan, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos reiteraron sus solicitudes de reforma, destacando la importancia de minimizar los riesgos de violencia tanto para los migrantes como para los propios agentes federales.

El informe difundido por NBC alude a una extensa rueda de prensa en la que el presidente respondió preguntas de manera prolongada, ofreciendo explicaciones sobre los procedimientos actuales y recalcando que el ICE "a veces va a cometer errores", aunque calificó los episodios críticos como inevitables dadas las circunstancias complejas de su labor cotidiana.

Voces de la sociedad civil, tanto a nivel local como nacional, continúan solicitando que se desarrollen mecanismos independientes de investigación para los incidentes graves registrados durante los operativos y en los centros de detención. Según agregó NBC, estas demandas buscan asegurar mayores estándares de transparencia y garantías para los derechos de las personas bajo custodia migratoria.

Hasta la fecha, detalló NBC, las autoridades ministeriales y organismos independientes permanecen desplegando investigaciones sobre los sucesos recientes, mientras legisladores opositores proponen medidas orientadas a reforzar la supervisión sobre ICE, mejorar la capacitación de los agentes y establecer límites más estrictos a las actuaciones que culminen con daños físicos o letalidad.

En los comentarios recogidos durante la conferencia, el presidente recalcó en varias ocasiones la complejidad de los operativos migratorios y la “dureza” de los individuos con los que los agentes interactúan en el marco de la aplicación de la ley. Remarcó su respaldo al personal federal mientras reconocía la existencia de incidentes desafortunados.

Mientras organizaciones no gubernamentales y grupos de la defensa de los derechos de los migrantes insisten en la revisión exhaustiva de cada caso registrado, el seguimiento a la evolución de los operativos de ICE continúa ocupando un lugar relevante en la agenda pública y en los trabajos de investigación de organismos civiles y legislativos, reportó el medio NBC.