Trump pone a prueba la unidad de Europa con un nuevo pulso arancelario en medio del Foro de Davos

El presidente estadounidense Donald Trump circuló previa a su viaje a Suiza una serie de mensajes intercambiados con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente francés, Emmanuel Macron, centrados en las diferencias internacionales sobre Groenlandia y varios temas de actualidad. En uno de estos mensajes, Macron calificó a Trump como "un amigo", subrayando el alineamiento de Francia y Estados Unidos respecto a Siria e Irán, aunque puntualizó que no comprende la postura de Washington sobre Groenlandia. Este contexto epistolar antecedió la noticia principal: el anuncio de nuevos aranceles estadounidenses dirigidos a ocho países europeos, en medio del Foro Económico Mundial de Davos, que acentuaron la confrontación con Europa y reavivaron las tensiones sobre la soberanía de Groenlandia.

Tal como consignó el medio de comunicación, las nuevas medidas arancelarias implementadas por la administración Trump afectan a países que confirmaron su participación en ejercicios militares liderados por Dinamarca en territorio ártico. Reino Unido, Noruega, Francia, Alemania, Suecia, Finlandia y Países Bajos, además del propio gobierno danés, figuran entre las naciones sujetas al gravamen del 10% anunciado. La Casa Blanca justificó esta acción como respuesta a la movilización militar de apoyo a la soberanía danesa en Groenlandia, región cuya importancia geoestratégica ha ganado peso por el interés estadounidense y las transformaciones derivadas del cambio climático.

Durante su intervención ante el Foro Económico Mundial, Macron exigió el levantamiento de los aranceles estadounidenses y afirmó que esta política solo fomenta la división entre aliados occidentales. Reclamó que el foco prioritario debe situarse en el respaldo a Ucrania y el fin de la invasión rusa, tarea que requeriría cooperación y multilateralismo, no medidas coactivas. De acuerdo con el periodista del medio, Macron señaló que los aranceles buscan "debilitar y subordinar a Europa", por lo que defendió una mayor autonomía europea e instó al uso del mecanismo anticoerción de la Unión Europea contra Estados Unidos, hecho que calificó como paradójico dada la naturaleza histórica de la alianza transatlántica.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de "error" la imposición de estos nuevos gravámenes, según publicó el medio, especialmente considerando los lazos tradicionales entre ambas partes. Von der Leyen avanzó que la respuesta de la Unión Europea será "firme, unida y proporcionada", y defendió abordar las tensiones en torno a Groenlandia con una estrategia coordinada entre los Estados miembros. Para la próxima cumbre extraordinaria en Bruselas, prevista para el jueves después del Foro de Davos, los líderes de los 27 países de la UE analizarán la postura transatlántica y posibles contramedidas.

En un comunicado conjunto posterior al anuncio estadounidense, los siete países europeos afectados y Dinamarca defendieron que su presencia militar en Groenlandia solo busca respaldar a Dinamarca y no pretende amenazar a otros actores internacionales. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó públicamente las nuevas tarifas como "amenazas" y "chantajes" realizados por la administración estadounidense, según reseñó el medio. Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, recomendó encarar la crisis con calma y a través del diálogo entre aliados, subrayando la importancia estratégica de Groenlandia dado el papel que juega el cambio climático en la reconfiguración del Ártico.

De acuerdo con el medio, el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, instó a la Unión Europea a responder con determinación y advirtió acerca del peligro de una guerra comercial si la administración de Trump mantiene el curso de los aranceles anunciados. Consideró "prácticamente imposible" que se pueda aplicar un arancel selectivo solo a ciertos países europeos sin afectar a la comunidad del bloque en su conjunto, lo que podría generar un conflicto comercial más amplio.

En este escenario, la reunión de Davos vinculó las disputas comerciales surgidas de la política estadounidense con las preocupaciones por la autonomía estratégica y la relevancia geopolítica del Ártico. La insistencia de Trump en obtener un mayor control sobre Groenlandia y el endurecimiento arancelario introdujo una dinámica hostil en el encuentro multilateral, ubicando el interés de Washington en la seguridad ártica y la supremacía geoestratégica como argumento central. Según detalló el medio, Trump defendió que "no hay vuelta atrás" en la postura estadounidense respecto a la isla y subrayó la prioridad estadounidense en mantener su presencia y liderazgo en la región.

En paralelo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, manifestó su voluntad de servir de puente entre Washington y las capitales europeas, sosteniendo que la alianza atlántica busca una solución consensuada para la crisis, según reportó el medio. Trump y Rutte acordaron encuentros multilaterales con diversos líderes para explorar alternativas a la confrontación, mientras la comunidad internacional dirige su atención al futuro de Groenlandia y el equilibrio de fuerzas en el Ártico.

El episodio ha reabierto el debate sobre la autonomía de Europa en política comercial y de seguridad. Voces dentro y fuera del bloque critican la presión ejercida desde Estados Unidos y reclaman respuestas que fortalezcan la cohesión europea frente a desafíos externos. La cita en Davos sirvió como escenario agravado por la puesta en marcha de barreras comerciales y la militarización de la región ártica, donde los intereses de soberanía, cambio climático y rivalidad internacional se entrecruzan.