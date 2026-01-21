Temas del día de EFE News Latino del miércoles 21 de enero 2026

EEUU VENEZUELA

Miami - El Parlamento Libertador y la Coalición Internacional por Venezuela anuncian en una conferencia una querella en Estados Unidos contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro para "exigir al régimen la repatriación de los capitales robados" y "apoyar a los trabajadores, gremios y pensionados" del país suramericano.

EEUU SALUD

Miami - Más de 16.000 personas con VIH, incluyendo latinos, podrían perder acceso al tratamiento en Florida, estado que lidera en nuevas infecciones en Estados Unidos, por recortes propuestos por el gobernador Ron DeSantis, por lo que asociaciones civiles protestan este miércoles para detener estas acciones "arbitrarias".

Washington.- OEA VENEZUELA.- El Consejo Permanente de la OEA aborda en una sesión ordinaria la situación de presos políticos en Venezuela. (foto)(video)(directo)

Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York presentará el este miércoles los detalles de 'Rafael: Poesía sublime', la mayor exposición dedicada a la trayectoria completa del genio renacentista italiano jamás organizada en Estados Unidos que se inaugurará en marzo.

