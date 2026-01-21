Agencias

Suecia no participará en la Junta de Paz de Trump para Gaza

Copenhague, 21 ene (EFE).- Suecia rechazará la invitación para formar parte de la Junta de Paz para supervisar el desarrollo del alto el fuego en Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

"Tal y como está formulado el texto ahora, no es pertinente para nosotros firmarlo", dijo Kristersson a la agencia sueca TT en conversación telefónica desde Davos (Suiza), donde participa en el Foro Económico Mundial.

Kristersson señaló que Suecia todavía no ha enviado una respuesta formal, pero "la respuesta será no" y rechazó especular sobre una posible reacción estadounidense.

"Veremos hacia dónde va todo esto. Por supuesto, Suecia toma sus propias decisiones sobre los distintos acuerdos de los que quiere formar parte", afirmó el primer ministro sueco.

Otros países como Francia o Noruega ya han rechazado entrar en esa estructura anunciada por Trump hace unos días, al considerar que desplaza a la ONU en su papel para gestionar la crisis en Gaza. EFE

