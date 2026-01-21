Agencias

'Sirat' y Oliver Laxe, a un paso de hacer historia en las nominaciones de los Óscar

Guardar

Los Ángeles (EE.UU.), 21 ene (EFE).- 'Sirat', la ambiciosa obra del director franco-gallego Oliver Laxe, está a un paso de hacer historia en las nominaciones de los Óscar que se revelan mañana, tras su inédita presencia en cinco categorías que la colocan más cerca de consagrarse como un fenómeno internacional.

La trayectoria de la cinta española marca un hito histórico para la industria hispana: es la primera vez que un largometraje nacional logra la preselección simultánea en cinco categorías diferentes de los premios más prestigiosos de la industria del cine.

 Además de aspirar a la nominación a mejor película internacional, una terna en la que se verá las caras con títulos como la brasileña 'El Agente Secreto', la noruega 'Valor Sentimental', la francesa 'Un simple accidente' o la tunecida 'La Voz de Hind', Laxe competirá por quedar entre los finalistas a mejor fotografía, mejor música original, mejor sonido y mejor casting.

El camino de 'Sirat' a la conquista de Hollywood comenzó con solidez, respaldado la doble nominación en los Globos de Oro. Aunque se fue de vacío, la cinta logró un impuso importante en los Premios del Cine Europeo (EFA) que se celebraron el pasado fin de semana y en donde Laxe se impuso en cinco apartados técnicos.

Pero Laxe no las lleva todas consigo, pues a pesar de este brillante comienzo en la carrera por los premios más codiciados del cine, y del apoyo estratégico de la distribuidora Neon, 'Sirat' la película ha perdido fuerza en las últimas apuestas de la prensa especializada.

Las predicciones actuales de medios como Variety o The Hollywood Reporter reflejan una división de opiniones, aunque ambos siguen manteniendo a la española entre las apuestas a mejor película internacional, mejor sonido y mejor casting.

En esta última categoría, 'Sirat' parte con la particularidad de un elenco que integra la experiencia de renombrados actores como Sergi López con rostros nuevos como Stefania Gadda o Jade Oukid.

Otra de las claves del éxito de Laxe es que el filme cuenta con un fuerte respaldo industrial. La producción corrió a cargo de El Deseo, la compañía de los hermanos Almodóvar, mientras que su distribución en Hollywood se encuentra a cargo de Neon, responsable de la campaña que llevó a 'Parásitos' al estrellato.

La crítica especializada ensalza a 'Sirat' como una película que ofrece una "experiencia sensorial" y una "terapia de choque" innovadora que parece haber gustado a Hollywood. Todo ello junto a una narrativa que fusiona la búsqueda espiritual con la cultura de las fiestas "rave" en entornos desérticos, lo que le otorga una identidad única frente a otras competidoras. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Disciplina multa al Espanyol y le apercibe de cierre de estadio por el botellazo a Gazzaniga

El comité disciplinario de la RFEF impone al club barcelonés una sanción económica y advierte sobre la posible clausura total del RCDE Stadium tras el incidente con el portero argentino durante el enfrentamiento frente al conjunto gerundense

Disciplina multa al Espanyol y

Cuerpo afirma que la UE cuenta con medidas para responder a EEUU: "Todos los instrumentos están sobre la mesa"

El titular de Economía de España subraya que el bloque comunitario está preparado para hacer frente a restricciones comerciales de Washington, defendiendo que se tomarán acciones proporcionadas si el gobierno estadounidense impone nuevos gravámenes a productos europeos

Cuerpo afirma que la UE

SATSE pide que se abandone el "interés partidista" y reclama al Gobierno y CCAA una financiación finalista en Sanidad

SATSE insta a las autoridades a establecer mecanismos económicos específicos en salud ante las diferencias territoriales detectadas, argumentando que esta medida permitiría evitar disparidades y asegurar supervisión efectiva en la gestión de los recursos asignados

SATSE pide que se abandone

La española Zonair3D fabricará en India para competir en la "industria del aire limpio"

Infobae

Zelenski saca del equipo negociador de Ucrania a su ex mano derecha que dimitió tras ser acusado de corrupción

Zelenski saca del equipo negociador