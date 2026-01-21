Agencias

Seúl avisa a EEUU que unos aranceles del 100 % a chips se verán reflejados en los precios

Seúl, 21 ene (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, advirtió este miércoles de que unos aranceles del 100 % a los semiconductores extranjeros como los que plantea el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, afectarán a los precios de los componentes también en Estados Unidos.

"Taiwán y Corea del Sur poseen una cuota de entre el 80 y 90 % del mercado de los semiconductores. Si se aplican los aranceles del 100 %, esto probablemente resultará en una aumento del 100 % en los precios de los chips en EE.UU.", aseguró el mandatario durante una rueda de prensa en Seúl.

Sus comentarios se producen pocos días después de que el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, avisara de que los fabricantes de chips de memoria en lugares como Taiwán o Corea del Sur podrían enfrentar aranceles del 100 % sobre sus productos si no construyen fábricas en Estados Unidos.

La semana pasada, Washington ya anunció gravámenes del 25 % a los chips de inteligencia artificial (IA) fabricados por empresas como Nvidia y AMD que se importen a EE.UU. y posteriormente se reexporten a otros países, una fórmula que permitirá al Gobierno recaudar ingresos por la venta de estos productos en mercados como China, según un documento de la Casa Blanca.

La medida excluye sin embargo a los chips de memoria, que constituyen la principal exportación de firmas surcoreanas como Samsung Electronics o SK hynix.

"Los semiconductores (surcoreanos) no recibirán un trato más desfavorable que el de otros países, ni el de Taiwán", dijo Lee, señalando que todavía considera "bajo" el riesgo para Seúl.

Aun así, las autoridades surcoreanas han hecho un llamamiento a la cautela, ya que todavía no se han anunciado los detalles de una segunda fase de la medida, mencionada en la hoja informativa de la Casa Blanca sobre los gravámenes, lo que indica la posibilidad de una ampliación arancelaria.

El viernes, Trump indicó a la agencia de noticias surcoreana Yonhap que su Administración buscará acuerdos separados en materia de semiconductores con cada país, tras haber firmado un pacto sectorial sobre aranceles con Taiwán y haber excluido a los chips de su acuerdo comercial con Seúl, anunciado en octubre. EFE

(foto)(vídeo)

