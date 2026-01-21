Se elevan a 14 los vuelos afectados por el fuerte viento en Bilbao, que ha obligado a desvíos y cancelaciones

Un total de 14 vuelos se han visto afectado por las fuertes rachas de viento resgistradas en el aeropuerto de Bilbao, que ha obligado a desvíos y cancelaciones. En total, 12 aviones han sido desviados a otros aeropuertos y otros dos han cancelado el vieje en origen.

Según han informado fuentes de Aena, el primero de los afectados ha sido un avión procedente de Madrid, con hora de aterrizaje a las 7.40, que ha tenido que regresar a su aeródromo de origen. A las 8.20 horas, un vuelo con salida Barcelona ha tenido también que volver al aeropuerto de la capital catalana.

Más tarde, un avión que despegó desde Milán ha sido desviado a Burdeos y otro procedente de Alicante a Barcelona. El vuelo de Barcelona que tenía previsto partir a las 10.25 horas ha quedado cancelado en origen, mientras no han podido tomar tierra en Bilbao ni el avión de Palma con llegada a las 10.35 ni el de Sevilla que debía aterrizar a las 10.50 horas. Ambos han sido desviados s Vitoria.

Con posterioridad, a las 10.50, un vuelo procedente de Munich ha tenido que aterrizar en Vitoria ante la imposibilidad de hacerlo en el aeropuerto de Bilbao, donde a las 11.45 horas se mantienen las fuertes rachas de viento.

Un avión que despegó de París y tenía que aterrizar a las 11.30 horas ha sido desviado al aeropuerto de Biarritz y otro que debía despegar de Frankfut, ha sido cancelado en origen.

A partir de las 14.45 horas y hasta las 13.00 horas se ha desviado a Madrid un vuelo procedente de Estambul, uno que había partido de Madrid a Pamplona, un tercero con origen en Bruselas ha aterrizado en Madrid y otro que despegó en Marrakech se ha desviado a Barcelona. Ni el aeropuerto de Foronda, en Álava, ni el de Hondarribia, en Gipuzkoa, han registrado incidencias.