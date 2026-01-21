Rutte dice que intenta rebajar tensión sobre Groenlandia con diplomacia entre bastidores

Bruselas/Davos, 21 ene (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que está tratando de rebajar la tensión con Estados Unidos sobre Groenlandia “entre bastidores” y mediante una “diplomacia reflexiva”.

“No voy a comentar eso (Groenlandia), pero puedo asegurarle que, al final, la única forma de abordar esta cuestión es mediante una diplomacia reflexiva”, indicó Rutte en un panel sobre la defensa de Europa en el marco del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). EFE

