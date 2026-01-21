Agencias

Putin se reunirá este jueves con el enviado Steve Witkoff para abordar la invasión de Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantendrá este jueves una reunión con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, según ha confirmado el Kremlin, en el marco de los contactos internacionales para lograr un acuerdo de paz en Ucrania, objeto de una invasión rusa desde febrero de 2022.

"Sí, podemos confirmarlo", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, en declaraciones al diario 'Izvestia', un día después de la reunión celebrada en la ciudad suiza de Davos entre Witkoff y el representante especial de Putin y jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dimitriev.

El propio Witkoff describió la reunión con Dimitriev como "muy positiva", mientras que el representante ruso celebró que "el diálogo es constructivo y cada vez más gente entiende lo justo de la posición rusa", sin que el Gobierno de Ucrania se haya pronunciado por ahora sobre estos contactos.

