Noboa se reúne con Palantir para analizar proyectos para control de minería y pesca ilegal

Guayaquil (Ecuador), 21 ene (EFE).- El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se reunió este miércoles en el marco del Foro de Davos con el director ejecutivo de la empresa tecnológica estadounidense Palantir, Alex Karp, para analizar proyectos relacionados al control de minería y pesca ilegal, señaló el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones, Luis Alberto Jaramillo.

"Se trata de una relación clave para el Ecuador en materia de seguridad, defensa e inteligencia", indicó el alto funcionario, que destacó que el país ya cuenta desde mayo pasado con un sistema tecnológico de Palantir implementado por la Aduana, que permite identificar con uso de inteligencia artificial (IA) patrones de riesgo, redes de contrabando y esquemas de defraudación tributaria, y que, dijo, "ha dado mucho éxito".

"Ha habido un incremento del 15 % en la recaudación aduanera y esperamos tener un crecimiento igual en este 2026", resaltó.

Jaramillo afirmó que Palantir va a instalar una oficina en el país y que, además de las conversaciones que existen sobre los proyectos para control de minería y pesca ilegal, también se busca frenar los "fraudes en préstamos en el sector público", indicó.

La Presidencia agregó que el país también explora "la ampliación del uso de inteligencia artificial hacia la cadena logística exportadora y las oportunidades que ofrece como plataforma regional para soluciones tecnológicas aplicadas al comercio exterior".

Además de implementar este tipo de tecnología para la "atracción de inversiones, la generación de empleo y la formación de talento local en analítica de datos e inteligencia artificial".

Este miércoles, Noboa también tenía previsto encuentros bilaterales con los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Israel, Isaac Herzog, mientras que el jueves se reunirá con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; la directora de Europol, Catherine De Bolle, y el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, entre otras autoridades. EFE