Noboa anuncia tasa de 30 % a importaciones de Colombia por falta de cooperación antidrogas

Guayaquil (Ecuador), 21 ene (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles que se aplicará "una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia" por "la falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte del vecino país a la lucha contra el narcotráfico.

"Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna", señaló en su cuenta de la red social X.

"Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero", añadió. EFE

