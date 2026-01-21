Nigeria rescata a 62 secuestrados y mata a dos terroristas en el noroeste del país

Nairobi, 21 ene (EFE).- El Ejército de Nigeria rescató a 62 personas secuestradas y abatió a dos terroristas de un grupo yihadista en dos operaciones distintas efectuadas en los estados de Kebbi y Zamfara, en el noroeste de Nigeria, según informó este miércoles un portavoz militar.

“La operación condujo al rescate exitoso de 62 víctimas de secuestro, que se encuentran ahora bajo custodia segura”, afirmó el teniente coronel Olaniyi Osoba, vocero del Ejército, en un comunicado.

Osoba indicó que las tropas irrumpieron en el bosque de Munhaye, conocido por ser el escondite del “líder bandido” Kachalla Alti, tras recibir información de inteligencia sobre la presencia de cautivos en la zona en colaboración con otras agencias de seguridad y vigilantes locales.

En Kebbi, el Ejército emboscó a supuestos miembros del grupo terrorista Lakurawa, vinculado al Estado Islámico en África Occidental (ISWAP) y activo cerca de la frontera con Níger.

"Las tropas tendieron una emboscada en la aldea de Kerani, donde se enfrentaron a los terroristas, lo que resultó en la eliminación de dos de ellos y la recuperación de dos motocicletas", añadió el portavoz.

Según Osoba, los terroristas vestían uniformes de camuflaje y conducían motocicletas acolchadas con mantas gruesas y equipadas con equipo para desplazamientos a larga distancia.

“Estos éxitos reflejan los incansables esfuerzos de la Operación Fasan Yamma y sus socios para desmantelar las redes criminales, restablecer la seguridad y proteger la vida en la región", concluyó.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de “bandidos”, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

El país se ha visto afectado en los últimos meses por un incremento de secuestros a gran escala, dónde individuos armados atacan aldeas, escuelas e iglesias.

El más reciente ocurrió el fin de semana pasado, cuando individuos armados atacaron tres iglesias cristianas en el estado de Kaduna y secuestraron a 168 feligreses, mientras que el pasado noviembre 303 alumnos y doce profesores fueron raptados de la Escuela Católica de Primaria y Secundaria St. Mary's, en el estado de Níger (centro-oeste), y liberados por las fuerzas de seguridad.

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión, el ISWAP. EFE