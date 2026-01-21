Netanyahu acepta la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza

El Gobierno de Azerbaiyán informó que enviará una notificación formal a Estados Unidos para confirmar oficialmente su participación como miembro fundador en la Junta de Paz propuesta para Gaza, al tiempo que se comprometió a iniciar los pasos necesarios conforme a los procedimientos establecidos. Según detalló el Ministerio de Exteriores de ese país, Azerbaiyán mantendrá su disposición para colaborar activamente en iniciativas internacionales destinadas a promover la estabilidad y la paz. La noticia principal se relaciona con la reciente decisión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien aceptó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump para integrarse a este nuevo organismo internacional que busca supervisar el proceso de pacificación en Gaza e incluir a otros líderes mundiales para abordar crisis globales.

De acuerdo con la información difundida por la oficina de Netanyahu, la incorporación del mandatario israelí a la Junta de Paz para Gaza responde a la invitación oficial realizada por la Casa Blanca, en el marco de las propuestas impulsadas desde Washington tras la ofensiva israelí en el enclave palestino, que fue lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023. Según consignó la fuente, Netanyahu formará parte del nuevo organismo, el cual reunirá a líderes internacionales bajo la coordinación de Trump.

El medio informó que, días antes de aceptar sumarse, Netanyahu expresó críticas hacia la conformación de la Junta de Paz, en particular por la presencia de Qatar y Turquía, y subrayó su malestar porque el anuncio estadounidense no se coordinó previamente con Israel, lo que contradecía la política exterior del país en ese contexto. A pesar de estas reservas iniciales, la oficina del primer ministro israelí comunicó oficialmente su adhesión, según publicó la fuente.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán comunicó que, como parte de la integración al nuevo órgano, el país tomará las medidas requeridas institucionalmente para formalizar su membresía, uniéndose así a las naciones fundadoras. El organismo se presenta como una plataforma compuesta por jefes de Estado que busca supervisar el cese de hostilidades y encaminar las negociaciones en Gaza, según reportó el medio.

De acuerdo a la información facilitada, la Junta de Paz pretende ampliar su alcance más allá del conflicto en Gaza, con la proyección de convertirse en un espacio para gestionar otras crisis internacionales mediante la cooperación de líderes mundiales. El Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán subrayó el compromiso sostenido del país con acciones multilaterales destinadas a apoyar la paz y la cooperación en el ámbito global.

El medio también recordó que la propuesta de la Casa Blanca dio comienzo en octubre, luego de que Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) alcanzaron un primer acuerdo que permitió establecer un alto el fuego en la región. Esta coordinación internacional formó parte de la primera fase impulsada por Washington. El presidente Donald Trump, a su vez, anunció la semana anterior el lanzamiento de la segunda etapa del plan, aunque aún no se han revelado detalles adicionales sobre los próximos pasos o los mecanismos que se aplicarán.

La Junta de Paz tiene la función de actuar como organismo de supervisión para los acuerdos de pacificación en Gaza, con Trump a la cabeza del diseño y la implementación de estrategias de diálogo y resolución de conflictos. Se espera que la integración de nuevos miembros y el respaldo de países como Azerbaiyán contribuya a fortalecer la capacidad operativa del organismo y su eventual expansión a escenarios de conflicto en otras regiones, tal como destacó la fuente original.

Diversas fuentes oficiales de los gobiernos involucrados, citadas por el medio, reiteraron la importancia de mantener abiertos canales diplomáticos y de coordinar esfuerzos conjuntos a través de la Junta de Paz, que reúne a países con intereses y posturas diversas sobre la situación en Oriente Medio. Esta iniciativa forma parte de un contexto más amplio de esfuerzos internacionales por estabilizar la zona tras los acontecimientos de octubre y en medio de las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto.

Finalmente, el medio recalcó que la composición definitiva de la Junta de Paz, así como su agenda exacta de actividades, se mantienen sujetas a futuras negociaciones y a la evolución de los contactos entre las partes involucradas, que incluyen tanto a estados de la región como a potencias internacionales interesadas en el resultado del proceso de pacificación en Gaza.