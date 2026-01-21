Agencias

Netanyahu acepta formar parte de la Junta de Paz de Trump que supervisará Gaza

Jerusalén, 21 ene (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó la oferta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para unirse a la Junta de Paz establecida por el magnate que supervisará el desarrollo del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

"El primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunció que aceptó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump y se unirá como miembro del Consejo Supremo de Paz, que estará compuesto por líderes mundiales", recoge un comunicado difundido este miércoles por la oficina del mandatario israelí. EFE

