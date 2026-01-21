Agencias

Mueren dos presuntos miembros de Hizbulá en ataques israelíes contra coches en el Líbano

Beirut, 21 ene (EFE).- Al menos dos personas murieron este miércoles en sendos bombardeos israelíes contra vehículos en las localidades de Zahrani y Barouriye, en el sur del Líbano, donde Israel asegura que ha tenido como objetivo a integrantes del grupo chií libanés Hizbulá.

"Un ataque del enemigo israelí esta mañana contra un coche en la localidad de Zahrani, en el distrito de Sidón, causó el fallecimiento de un ciudadano", explicó en un comunicado, por un lado, el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), el vehículo fue alcanzado en la carretera que une el pueblo con la vecina Msayleh, ambos muy alejados de la frontera común.

Un poco más tarde, el Centro de Operaciones de Emergencia informó en otra nota del fallecimiento de una segunda persona en Barouriye, más al sur, después de que un avión no tripulado israelí disparara también contra el vehículo en el que viajaba.

Las autoridades libanesas no ofrecieron detalles sobre la identidad de ninguna de las víctimas, como viene siendo habitual, pero el Ejército israelí aseguró en su cuenta de X que se trata de dos miembros de Hizbulá, sobre los que no ofreció detalles.

Desde el cese de hostilidades de 2024, las fuerzas israelíes han seguido lanzando ataques contra vehículos en los que viajan presuntos miembros del grupo chií o contra infraestructuras y almacenes de armas pertenecientes al movimiento, al que acusa de tratar de reorganizarse tras la guerra.

De forma cada vez más frecuente, lanza también múltiples órdenes de evacuación para lugares del territorio libanés que posteriormente bombardea una a una, como ocurrió la misma semana pasada. EFE

