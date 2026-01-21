Muere un presunto miembro de Hizbulá en un ataque israelí contra un vehículo en el Líbano

Beirut, 21 ene (EFE).- Al menos una persona murió este miércoles en un bombardeo israelí contra un vehículo que circulaba por la localidad de Zahrani, en el sur del Líbano, donde Israel asegura que ha tenido como objetivo a un integrante del grupo chií libanés Hizbulá.

"Un ataque del enemigo israelí esta mañana contra un coche en la localidad de Zahrani, en el distrito de Sidón, causó el fallecimiento de un ciudadano", informó el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano en un comunicado.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), el vehículo fue alcanzado en la carretera que une el pueblo con la vecina Msayleh, ambos muy alejados de la frontera común.

Las autoridades libanesas no ofrecieron detalles sobre la identidad de la víctima, como viene siendo habitual, pero el Ejército israelí aseguró en su cuenta de X que se trata de un miembro de Hizbulá, sobre el que no ofreció detalles.

El Estado judío también anunció una segunda acción contra otra zona diferente del sur del Líbano, sin que se haya confirmado aún la existencia de víctimas ni el objetivo del bombardeo, que las fuerzas israelíes vuelven a identificar como un nuevo integrante del movimiento armado.

Desde el cese de hostilidades de 2024, las fuerzas israelíes han seguido lanzando ataques contra vehículos en los que viajan presuntos miembros de Hizbulá o contra infraestructura y almacenes de armas pertenecientes al movimiento, al que acusa de tratar de reorganizarse tras la guerra.

De forma cada vez más frecuente, lanza también múltiples órdenes de evacuación para lugares del territorio libanés que posteriormente bombardea una a una, como ocurrió la misma semana pasada. EFE