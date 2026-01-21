Agencias

Muere Luis Laguardia, clave en el golpe de Estado al dictador paraguayo Stroessner en 1989

Asunción, 21 ene (EFE).- El militar Luis Laguardia, un actor clave en el golpe de Estado en 1989 contra el fallecido dictador de Paraguay Alfredo Stroessner, murió sin que se conozcan las causas y fue sepultado este miércoles en el mayor cementerio de Asunción, la capital del país, informó la prensa local.

Laguardia, que alcanzó el grado de general de brigada en la Fuerza Armada Paraguaya (FAP), coordinó las comunicaciones del grupo de militares que se sublevó contra Stroessner, que gobernó con mano de hierro entre 1954 y 1989.

El medio paraguayo ABC Color, reportó que el sepelio, al que acudieron familiares y amigos íntimos del difunto, se produjo hoy en el Cementerio del Este de Asunción.

En 1989, Laguardia estaba a cargo del Centro de Comunicaciones del Primer Cuerpo del Ejército y respondía a las órdenes del general Andrés Rodríguez, que era consuegro de Stroessner y lideró la insurrección que dio al traste con la dictadura más larga del Cono Sur.

Tras el golpe de Estado, Laguardia mantuvo un perfil bajo, aunque en 2009 relató en una entrevista con ABC Color detalles de la sublevación. EFE

