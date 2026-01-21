McIlroy cree que Rahm y Hatton deben pagar las multas al circuito europeo al jugar en LIV

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- El jugador norirlandés Rory McIlroy consideró pertinente este miércoles que el español Jon Rahm y el inglés Tyrrell Hatton paguen las multas que deben al DP World Tour, el circuito europeo de golf, debido a su militancia en LIV, la liga saudí, con el fin de "cumplir las normas" y de mostrar su compromiso con el equipo europeo de la Copa Ryder.

McIlroy, número dos del ránking mundial, trasladó este mensaje en una comparecencia ante los medios en la víspera del comienzo del Hero Dubai Desert Classic, uno de los principales torneos del circuito europeo que se celebra en el emirato hasta el próximo domingo.

Rahm y Hatton se han negado hasta ahora a abonar las multas por no participar en los torneos del circuito europeo al coincidir con los de LIV y llevaron el caso a los tribunales sin que haya habido hasta ahora una resolución del pleito, aunque al quedar en suspenso hasta el fallo, pudieron jugar la Copa Ryder del pasado año.

Según McIlroy, si el español y el inglés están comprometidos con jugar en 2027 la próxima edición de esta competición, en la que el DP World Tour es el competente en la formación del equipo europeo, lo que tendrían que hacer para garantizar su elegibilidad es saldar las sanciones, que se estima que se elevan a tres millones de euros por cada uno de ellos.

Preguntado si ambos podrían permitírselo, el golfista norirlandés respondió: "Sí, por supuesto. Insistimos mucho a los estadounidenses sobre lo de que les pagaran por jugar la Ryder Cup, y también dijimos que nosotros (los europeos) pagaríamos por jugar en las Ryder Cups. Hay dos chicos que pueden demostrarlo. Genial. Creo que sí".

McIlroy subrayó que el circuito europeo tiene un sistema de multas que todos los jugadores tienen que acatar: "Cualquier organización tiene derecho a cumplir con sus normas. Y lo que el DP World Tour está haciendo es cumplir con sus normas, y nosotros, como miembros, firmamos un documento al principio de cada año, donde se acepta este reglamento".

"Quienes optaron por ir a LIV lo sabían. No veo qué hay de malo en eso", remató el número dos del mundo, según declaraciones facilitadas por el DP World Tour.

McIlroy se refirió al pulso entre el PGA Tour, el circuito estadounidense, y LIV desde el nacimiento de la liga saudí en 2022 y se mostró escéptico sobre una reconciliación.

"No veo que pueda suceder en este momento. No veo que las dos o tres partes, o quien sea, cedan lo suficiente. Para que se produzca la reunificación, todas las partes sentirán que han perdido, y lo que realmente queremos es que todas sientan que han ganado. No creo que estén demasiado distanciadas para que eso suceda. Las relaciones son mejores, pero eso no significa necesariamente que todas las organizaciones cedan en su propio beneficio", reflexionó.

Incidió en que lo "más beneficioso" es que los mejores jugadores del mundo "jugaran juntos un poco más a menudo" en vez de solo cuatro veces al año en los torneos grandes.

Hatton, quien también participa a partir de este jueves en el Hero Dubai Desert Classic, aseguró que no tiene novedades sobre el pleito de las multas.

"Todavía está en el ámbito legal y hay gente que sigue en conversaciones para resolverlo todo. Así que no he pensado más en eso. Es decir, no sé qué está pasando. Solo estoy aquí para jugar al golf", señaló el golfista británico. EFE