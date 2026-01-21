Max Tegmark: En EEUU, la inteligencia artificial está menos regulada que un bocadillo

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El cosmólogo y profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Max Tegmark, está convencido de que la inteligencia artificial proporcionará a la ciencia su próxima gran revolución, superior incluso a la relatividad de Albert Einstein, pero para que eso llegue es preciso "cambiar de dirección", porque actualmente las empresas de IA se encaminan a hacer "estupideces" por falta de regulación.

"En Estados Unidos, la inteligencia artificial está menos regulada que los bocadillos", se lamenta en una conversación con EFE con motivo de su participación esta semana en la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos.

"Nos enfrentamos a una elección entre construir una IA que pueda resolver problemas reales y hacer esas cosas que queríamos hacer, lo cual es absolutamente posible, o, en cambio, esta carrera para reemplazarnos (por una superinteligencia), volvernos obsoletos y perder el control del planeta".

En su opinión, este segundo camino es el que, desafortunadamente, están siguiendo ahora mismo las empresas de IA. "Solo están corriendo, completamente sin regulación, en Estados Unidos; ya han creado IA que convence a los niños de suicidarse y hacer todo tipo de locuras".

"Pero, si podemos cambiar de rumbo y simplemente tratar a la industria de la IA como tratamos a cualquier otra industria -las farmacéuticas, la restauración, etc ... - donde la sociedad dice 'aquí están los estándares de seguridad que debes cumplir antes de lanzar tu producto', entonces creo que podemos tener un futuro maravilloso".

"Nunca dejarías -argumenta- que una farmacéutica, en España o Estados Unidos, lanzara un nuevo medicamento que no hubiera sido aprobado para su seguridad. Nunca permitirías eso, ¿verdad? ¿Y por qué deberíamos permitir que la industria de la IA lance cosas que están completamente sin probar?"

En Estados Unidos, remacha, "la inteligencia artificial está menos regulada que los bocadillos". Allí, "no se permite abrir una tienda de bocadillos, ni vender un solo, hasta que el inspector de sanidad haya revisado tu cocina y haya dicho 'OK: seguro'. Pero, si el tipo del restaurante dice: 'no te preocupes, no voy a vender bocadillos, solo voy a vender una superinteligencia que va a convencer a los niños de suicidarse y luego conquistar la Tierra', entonces la ley actual dice: 'Vale, está bien.'

"Esto es lo que tenemos que cambiar", insiste.

Nacido en Suecia y residente en EE.UU., Tegmark ha hecho contribuciones muy originales a la cosmología, la física y la filosofía, como la formalización del concepto de multiverso, la hipótesis del universo matemático y el análisis cuantitativo y computacional de la cosmología.

Se declara "optimista de que aún podemos cambiar de dirección, regular la IA correctamente y conseguir todas estas cosas geniales".

Pero, advierte, "esa no es la dirección en la que vamos ahora; ahora vamos en una dirección completamente sin regulación en la que las empresas hacen lo que quieren".

"Creo que si no hacemos algo estúpido, como construir una especie de robots superinteligentes que simplemente tomen el control de la Tierra y hagan lo que quieran; si, en cambio, construimos herramientas de IA bajo nuestro control, por supuesto que podríamos usarlas para curar el cáncer y hacer ciencia fantástica y sacar a todos de la pobreza". EFE