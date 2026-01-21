Mauricio defiende el acuerdo de devolución de las Islas Chagos ante las críticas de Trump

Nairobi, 21 ene (EFE).- El Gobierno de Mauricio defendió el acuerdo firmado con el Reino Unido para la restitución de las Islas Chagos a este país insular africano, excolonia británica, frente a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que describió el pacto como una "GRAN ESTUPIDEZ" en su red social Truth Social.

"La soberanía de la República de Mauricio sobre el archipiélago de Chagos ya está inequívocamente reconocida por el derecho internacional y ya no debería ser objeto de debate", afirmó en un comunicado recogido a última hora del martes por medios locales el ministro mauriciano de Justicia, Gavin Glover.

Para Glover, "es importante recordar (...) que el acuerdo sobre las Islas Chagos se negoció, concluyó y firmó exclusivamente entre el Reino Unido y la República de Mauricio".

"Por lo tanto, esperamos que el Reino Unido continúe con el proceso legislativo ya en curso en la Cámara de los Comunes en Londres hasta su conclusión, a fin de permitir la ratificación del tratado lo antes posible", concluyó.

El ministro mostró también su "satisfacción" por la reacción del Gobierno británico ante el comentario de Trump, ya que Londres -dijo- confirmó que "este acuerdo se ajusta al derecho internacional" y "reafirmó su voluntad de ratificarlo".

Glover difundió este mensaje después de que un portavoz del Ejecutivo británico afirmara este martes que el Reino Unido "nunca comprometerá su seguridad nacional" y destacara que el pacto garantiza la permanencia durante generaciones de la base militar conjunta con EE.UU. presente en el archipiélago, "con sólidas disposiciones para mantener intactas sus capacidades únicas" y a sus adversarios "a raya".

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, confirmó el pasado mayo que rubricó el acuerdo sobre Chagos, anunciado en octubre de 2024, si bien la legislación para finalizar el pacto se encuentra aún en trámite parlamentario en el Parlamento británico.

El primer artículo del texto firmado indica que "Mauricio es soberana sobre el archipiélago de Chagos -situado en el océano Índico- en su totalidad, incluyendo Diego García", en referencia a la isla que alberga una base militar estadounidense-británica.

El control sobre la base militar de la isla de Diego García, era el punto más crítico de las negociaciones por su localización y su importancia geoestratégica.

Por eso, el acuerdo implica un arrendamiento por un coste medio de 101 millones de libras al año (unos 116 millones de euros) que permite al Reino Unido mantener el control operativo completo de la base a largo plazo, de forma "segura y efectiva" y de forma conjunta con EE.UU. durante un periodo inicial de 99 años, con la posibilidad de extenderlo por 40 más.

Sin embargo, Trump rechazó el martes el pacto y afirmó que la entrega de Chagos es una de las razones por las que Washington debe hacerse con el control de Groenlandia, parte del Reino de Dinamarca, al considerar que, si no lo hace EE.UU., lo hará Rusia o China.

"Sorprendentemente, nuestro 'magnífico' aliado de la OTAN, el Reino Unido, planea ceder la isla de Diego García, sede de una vital base militar estadounidense, a Mauricio, sin motivo alguno. Sin duda, China y Rusia han notado este acto de absoluta debilidad", declaró el mandatario estadounidense en Truth Social.

Londres ha defendido que el pacto con Mauricio era necesario porque los fallos de tribunales internacionales a favor de las reclamaciones de soberanía del país africano amenazaban el futuro de la base militar.

El acuerdo pone fin a una disputa iniciada con la independencia de esta nación en 1968. EFE