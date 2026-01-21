Maquinistas españoles convocan una huelga por la seguridad ferroviaria tras 2 accidentes

Madrid, 21 ene (EFE).- El sindicato español de maquinistas ferroviarios Semaf convocó este miércoles una huelga en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red, tras los dos mortales accidentes registrados esta semana, con más de cuarenta fallecimientos, entre ellos los de tres maquinistas.

Tras el accidente del pasado domingo en el sur de España, en la línea de alta velocidad que une Madrid y Andalucía con al menos 42 muertos y el de cercanías en Barcelona de la pasada noche con un fallecido, Semaf avanzó en un comunicado que va a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria y que la apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realice sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación.

Asimismo, recomiendan a quienes no se encuentren en disposición de prestar servicio debido a la carga emocional motivada por todos estos sucesos que se lo comuniquen a sus responsables.

El sindicato de maquinistas ferroviarios indica además que, al inicio del servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán que se les garantice la seguridad en el trayecto a recorrer.

En este sentido, cuando no se disponga de dichas garantías se adaptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura.

También solicitarán que se aplique el mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares a las de Cataluña por causas meteorológicas adversas.

El temporal que afecta al noreste de España ha causado diferentes accidentes ferroviarios en Cataluña, entre ellos dos descarrilamientos, uno al caer una roca en la vía con la que impactó el tren sin consecuencias para los ocupantes y otro al desprenderse un muro de contención sobre la vía con el que chocó el tren a su paso, provocando un fallecido y una treintena de heridos.

"Todos los integrantes de Semaf estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril", subrayan en su comunicado.

Por ello, demandan que se implementen diferentes medidas con urgencia en la red ferroviaria que garantice la integridad de profesionales y usuarios. EFE