Las compras en aplicaciones superan por primera vez a las de juegos en los mercados de apps gracias a la IA

En 2025 se ha producido un hito histórico en los mercados de apps, y es que por primera vez los usuarios han gastado más dinero en aplicaciones que en juegos gracias al impulso de la inteligencia artificial (IA) generativa.

Así se deduce del informe 'State of Mobile 2026' de SensorTower, que revela que la tendencia ya se había observado en algunos mercados espefíficos, como en Estados Unidos, pero ha terminado globalizándose en 2025.

Concretamente, los consumidores han gastado 85.600 millones de dólares (unos 72.900 millones de euros) en aplicaciones en 2025, un aumento del 21 por ciento respecto a 2024. En el caso de los juegos, su evolución se ha mantenido en comparación al año pasado, con un gasto de 81.800 millones de dólares (unos 69.700 millones de euros) un 1 por ciento más.

El informe ha detallado que este cambio de tendencia ha sido motivado por la integración de la IA generativa, que ha liderado el crecimiento de ingresos llegando a superar los 5.000 millones de dólares (4.2000 millones de euros) el año pasado. Precisamente, las descargas de aplicaciones de inteligencia artificial se han duplicado, alcanzando las 3,8 millones.

Las diez aplicaciones más descargadas en 2025 fueron asistentes de IA, siendo ChatGPT la primera con casi 900 millones de descargas. Muy por detrás, le siguen Google Gemini, DeepSeek, Doubao, Perplexity o Grok. En el caso de ChatGPT, generó más de 3.400 millones de dólares (2.900 millones de euros) en ingresos globales gracias a las compras dentro de la aplicación, como las suscripciones.

Otro factor que ha impulsado el liderazgo de la IA es la gran inversión de empresas como Google, Microsoft o X en asistentes de inteligencia artificial para competir con ChatGPT. Más allá de los asistentes, otras aplicaciones basadas en IA como IA Suno, ByteDance o Jimeng AI, también han ganado popularidad en 2025.

No obstante, Sensor Tower también ha destacado el crecimiento de aplicaciones de redes sociales y 'streaming' durante el año pasado, lideradas por TikTok y Disney+. El informe ha señalado que los consumidores dedicaron un promedio de 90 minutos al día a aplicaciones de redes sociales, lo que suma casi 2,5 billones de horas, un 5 por ciento más interanual.