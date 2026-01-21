Agencias

Lactalis anuncia retirada de leche infantil en 18 países, incluida España y Latinoamérica

Guardar

París, 21 ene (EFE).- Lactalis, multinacional francesa de la industria agroalimentaria, presente principalmente en el sector de productos lácteos, anunció este miércoles la retirada del mercado de seis lotes de leche infantil en dieciocho países, incluida España y varios de Latinoamérica.

Los lotes afectados de fórmula infantil son de la marca Pico y han sido retirados de la venta en supermercados y farmacias debido a la posible presencia de la toxina cereulida, una sustancia bacteriana que puede causar problemas intestinales, como diarrea y vómitos.

Esta retirada, que afecta también a Francia, se produce tras una alerta de la asociación francesa de profesionales de la nutrición infantil, explicó Lactalis en un comunicado de prensa.

"Somos plenamente conscientes de que esta información puede generar preocupación entre los padres de niños pequeños", señaló el grupo, que en tono tranquilizador añadió que "hasta el momento, las autoridades francesas no han recibido ninguna queja ni informe relacionado con el consumo de estos productos".

La presencia de cereulida está también detrás de la retirada en las últimas semanas de leches de fórmula del grupo francés Danone en Singapur y del suizo Nestlé en Europa, especialmente en Alemania, Italia, Suecia y Francia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Barry Callebaut nombra consejero delegado a Hein Schumacher, exCEO de Unilever

El grupo suizo oficializó el arribo de Hein Schumacher como su nuevo líder tras una intensa búsqueda internacional, relevando a Peter Feld. Schumacher prometió aprovechar “una oportunidad clara para retomar el crecimiento y mejorar el desempeño empresarial”

Barry Callebaut nombra consejero delegado

Hamás acusa a Israel de obstaculizar la búsqueda del cuerpo del último rehén israelí en Gaza

Hamás asegura haber proporcionado todos los datos sobre el paradero de Ran Gvili, cuya localización enfrenta obstáculos constantes, y critica a las autoridades israelíes por aprovechar la situación para evitar la ejecución del acuerdo de octubre de 2025

Hamás acusa a Israel de

La Audiencia de A Coruña absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif por el accidente de Angrois

La Audiencia de A Coruña

Miren Ibarguren, embarazadísima, brilla con luz propia en la presentación de 'Aída y vuelta'

El elenco del esperado filme inspirado en la serie 'Aída' se reunió en Madrid para celebrar su estreno inminente, destacando por la ausencia de dos de sus estrellas y por el deslumbrante estilismo de Miren Ibarguren en el evento

Miren Ibarguren, embarazadísima, brilla con

La nieve afecta a 55 carreteras, 5 de la red principal, y Autopistas activa un dispositivo especial

La nieve afecta a 55