La segunda fase de la tregua en Gaza cumple una semana sin cambios para su población

Jerusalén, 21 ene (EFE).- El anunció del inicio de la segunda fase del alto el fuego en Gaza de manos del presidente de EE.UU., Donald Trump, cumple este miércoles una semana en la que el magnate ha nombrado numerosos cuerpos para administrar el enclave, pero en la que nada ha cambiado para su población.

Los gazatíes no han visto en los últimos días cambios en su situación, atravesada por una crisis humanitaria tras dos años de bombardeos y desplazamientos, mientras el grupo islamista Hamás acusa a Israel de no haber cumplido aún los requisitos de la primera fase.

En la práctica, el único cambio que se ha producido es externo: la creación por parte de la Administración estadounidense de cuatro organismos (Junta de Paz, Comité Ejecutivo, Comité Ejecutivo para Gaza y Comité Nacional para la Administración de Gaza) que supervisen el desarrollo de la Franja.

Desde el anuncio de Trump, al menos 16 gazatíes han muerto y otros 48 han resultado heridos a causa de la ofensiva israelí, detallaron a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave.

La mayoría perdieron la vida en tiroteos en torno a la línea amarilla, la frontera imaginaria a la que las tropas israelíes debían retirarse cuando comenzó el alto el fuego y tras la que se extiende, aún en territorio gazatí, un perímetro de más del 54 % del enclave que sigue bajo dominio militar de Israel.

Se espera que en esta segunda fase se despliegue en el enclave una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE), aún en formación, cuyo acceso al enclave fomente una mayor retirada de las tropas israelíes.

Además, Sanidad registró la muerte de dos bebés a causa del frío que la población afronta viviendo en su mayoría desplazada en tiendas de campaña o edificios destruidos por los bombardeos.

"Nosotros seguimos las noticias, pero hemos perdido la esperanza, porque hemos escuchado muchas veces promesas, planes y supuestas medidas positivas, y en la práctica no hemos visto nada sobre el terreno, ni de un lado ni del otro. Hemos dejado de creer", decía a EFE el día del anuncio Mohamed Abdel Salam, un palestino de 49 años en la ciudad de Gaza.

Todos los gazatíes consultados ese día en las calles de la capital compartían ese cansancio e incredulidad, aunque también depositaban su esperanza en que la segunda fase asentara una mayor estabilidad para el enclave.

Tampoco el flujo de acceso de ayuda humanitaria, insuficiente según las autoridades gazatíes, ha variado de forma notoria en la última semana.

El viernes, Trump anunció algunos de los miembros y organismos que supervisarán y administrarán el enclave: la Junta de Paz, el Comité Ejecutivo, el Comité Ejecutivo para Gaza y Comité Nacional para la Administración de Gaza, siendo este último el grupo de tecnócratas palestinos encabezados por el ingeniero Ali Shaaz.

La Junta de Paz ya se anunció al darse a conocer el plan de alto el fuego para Gaza difundido por Estados Unidos el pasado octubre. Este mencionaba a Trump como presidente y al ex primer ministro británico, Tony Blair, como miembro, y añadía que se irían desvelando los "jefes de Estado" que formarían parte de él.

Este mismo miércoles, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aceptó la invitación del magnate para unirse a la Junta de Paz. Pasará así a formar parte del organismo que supervisará Gaza a pesar de haber sostenido una ofensiva de más de dos años contra el enclave y mantener aún allí tropas y territorio ocupado.

A lo largo de la semana, un goteo de jefes de Estado han ido anunciando que Trump les ha invitado a formar parte, entre ellos el ruso Vladímir Putin, el turco Recep Tayyip Erdogan, el argentino Javier Milei, el egipcio Abdel Fattah al Sisi, el canadiense Mark Carney o el pakistaní Shehbaz Sharif.

El Comité Ejecutivo, cuyos miembros ostentarán carteras para la supervisión de Gaza, lo conformarán inicialmente Blair; el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; o el yerno de Trump Jared Kushner entre otros.

Con un nombre muy parecido y miembros repetidos del organismo anterior, también se comunicó la creación de un Comité Ejecutivo para Gaza en apoyo del Alto Representante para Gaza y del comité de palestinos.

El anuncio, sin embargo, causó un rechazo inicial del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que acusó a Estados Unidos de ejecutarlo sin coordinarse con Israel.EFE